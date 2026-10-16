Khôi phục và sản xuất vụ đông gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm ở Yên Định

Lãnh đạo HTX Định Long thăm đồng, động viên bà con khẩn trương khôi phục sản xuất.

Vụ đông năm nay, xã Yên Định gieo trồng khoảng 550ha, trong đó cây ớt chiếm khoảng 120ha. Trước đợt mưa lũ giữa tháng 9/2026, toàn xã đã gieo trồng được 90ha ngô, 81ha ớt, 70ha rau màu các loại cùng một số cây trồng khác. Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng khiến nhiều diện tích bị mất trắng, một số diện tích cây trồng sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

Tại thôn Định Long, gia đình chị Trịnh Thị Tuyển đang tập trung trồng lại 3,5 sào ớt bị ngập úng. Xác định vụ đông là vụ sản xuất mang lại thu nhập cao nhất trong năm, chị Tuyển đã chủ động ươm giống tại nhà, tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng mới, chăm sóc và dặm lại những cây bị chết, yếu. Đến nay, những cây chắm dặm đã bén rễ và phát triển tốt. Chị Trịnh Thị Tuyển chia sẻ: “Muốn đạt năng suất, thu nhập cao thì phải chú trọng chăm sóc cây, chủ động ươm giống, cây nào bị chết phải trồng lại, chăm dặm kịp thời thì mới bảo đảm được năng suất cuối vụ”.

Cùng với các hộ dân, HTX Dịch vụ nông nghiệp Định Long đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thành viên khôi phục sản xuất. Trước mưa lũ, HTX đã gieo trồng 25ha cây vụ đông. Do mưa lớn kéo dài, 70% diện tích đã gieo trồng bị mất trắng hoặc thiệt hại một phần. Ông Phạm Ngọc Loát, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Định Long, cho biết: “HTX vận động các hộ tiếp tục chăm sóc, dặm lại diện tích bị ảnh hưởng; những diện tích cây trồng bị chết nhiều cần gieo trồng lại để bảo đảm chỉ tiêu được giao”.

Để sớm ổn định sản xuất, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các HTX dịch vụ nông nghiệp đã và đang tập trung hướng dẫn nông dân khôi phục diện tích bị ảnh hưởng, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, đồng thời chú trọng phát triển cây trồng hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế vụ đông; khuyến khích mở rộng các loại rau màu ngắn ngày trên đất hai lúa; chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp tích cực, chủ động kết nối với doanh nghiệp liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp người dân có thêm cơ sở để yên tâm đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng chủ động lựa chọn những cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp nhu cầu thị trường, trong đó, cây ớt, ngô ngọt tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân nhờ thời gian thu hoạch kéo dài, có thể thu nhiều lứa và mang lại nguồn thu tương đối cao.

Trên cánh đồng thôn Duyên Thượng 1, cùng nhiều hộ dân đang nỗ lực chăm sóc cây trồng vụ đông, bà Trịnh Thị Giang cho biết: “Gia đình tôi duy trì 3 sào ớt, đậu vụ đông các năm. Mặc dù cây ớt đòi hỏi vốn đầu tư và công chăm sóc nhiều nhưng nếu sản xuất thuận lợi, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Được HTX tổ chức sản xuất, lại có doanh nghiệp liên kết thu mua sản phẩm nên bà con rất yên tâm”.

Vụ đông ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở xã Yên Định. Những thiệt hại do mưa lũ cho thấy sản xuất nông nghiệp vẫn chịu nhiều tác động từ thời tiết, đòi hỏi địa phương và người dân phải chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, lựa chọn giống cây trồng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Việc lựa chọn cây trồng theo nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với kế hoạch thu mua của doanh nghiệp đang là giải pháp quan trọng góp phần hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, giảm rủi ro trong tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của các HTX và tinh thần khắc phục khó khăn của nông dân, xã Yên Định đang đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và mở rộng các vùng cây trồng hàng hóa vụ đông. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch vụ đông năm 2026-2027, tạo nguồn thu nhập ổn định hơn cho người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững.