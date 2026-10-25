Khôi phục và mở rộng các đường bay nội địa Việt ngay năm 2026

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam gợi mở các doanh nghiệp hàng không cần làm rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027; đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác.

Các doanh nghiệp hàng không nội địa chủ động chia sẻ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với các địa phương và những giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay.

Theo nhận định của Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, các vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đặc biệt, việc khôi phục, phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không, rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo động lực khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Thời gian qua, hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được triển khai đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa. Nhiều dự án hạ tầng hàng không được hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.

Nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, tăng cường liên kết vùng, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực kết cấu hạ tầng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hàng không nội địa rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng khai thác; nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp; đồng thời xem xét tăng tần suất khai thác trên các đường bay hiện hữu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của nhân dân và du khách.

Các doanh nghiệp hàng không chủ động nghiên cứu phát triển các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là các đường bay kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch, các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, giảm sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hàng không chủ động phối hợp với các doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển, phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Các doanh nghiệp này tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng các chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không. Đồng thời, nghiên cứu các cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.