Khôi phục sinh cảnh, giữ đàn chim trời
Với hệ sinh thái đa dạng, Cà Mau hiện có 20 sân chim, vườn chim với tổng diện tích 374,51 ha. Trong đó, có 4 khu do cơ quan Nhà nước quản lý gồm sân chim Ðầm Dơi, vườn chim Bạc Liêu, vườn chim Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sân chim Chà Là; 16 khu còn lại do hộ gia đình, cá nhân trực tiếp quản lý, bảo vệ. Các vườn chim phân bố rải rác trong tỉnh, chủ yếu ở khu vực rừng ngập mặn, đất ngập nước và vùng nuôi trồng thuỷ sản có cây xanh tự nhiên.
Kết quả khảo sát mới đây của cơ quan chuyên môn cho thấy sinh cảnh tại một số vườn chim đang suy giảm. Diện tích cây xanh, cây làm tổ và mặt nước sinh thái biến động, khiến số lượng chim cư trú giảm. Phần lớn diện tích được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi thuỷ sản, gây khó khăn cho công tác quản lý theo hướng bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ phục hồi sinh cảnh và định hướng phát triển du lịch sinh thái tại một số khu vực chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển các vườn chim.
Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, từ kết quả khảo sát, đơn vị đề xuất các giải pháp quản lý trung và dài hạn đối với hệ thống vườn chim, sân chim trên địa bàn. Trọng tâm là xây dựng mô hình điểm về bảo tồn sinh cảnh gắn với du lịch sinh thái quy mô phù hợp; triển khai Ðề án bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống sân chim, vườn chim tỉnh Cà Mau giai đoạn 2027-2035; định hướng đến năm 2050”; đồng thời tích hợp mạng lưới sân chim, vườn chim vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch du lịch của tỉnh, đảm bảo tính liên kết sinh thái toàn vùng.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khoi-phuc-sinh-canh-giu-dan-chim-troi-a133242.html