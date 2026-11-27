Đường tạm qua tràn Khe Lươn hoàn thành sau hơn 1 tuần thi công.

Tràn Khe Lươn có vị trí quan trọng, nằm trên tuyến đường nối các xã: Thăng Bình, Công Chính và Thành Kỳ. Việc tràn bị hư hỏng do thiên tai, phương tiện cơ giới không đi qua được gây khó khăn do người dân.

Để nhanh chóng thi công đường tạm, khôi phục giao thông qua tràn Khe Lươn, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền xã Yên Thọ nhanh chóng thực hiện các bước giải phóng mặt bằng, giám sát nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca tổ chức thi công khẩn trương đường tạm phía thượng lưu tràn cũ.

Sau một tuần thi công, tuyến đường tạm đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ 6 giờ ngày 27/11.

Xe cơ giới lưu thông qua đường tạm tràn Khe Lươn.

Ông Đặng Minh Thành, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa, cho biết: “Ngày 20/11, đơn vị nhận nhiệm vụ thi công công trình khẩn cấp. Trong thời gian thi công cầu Khe Lươn, tuyến đường tạm sẽ duy trì kết nối giao thông qua khu vực”.

Ông Lê Xuân Thọ ở xã Thăng Bình, cho biết: “Những ngày chưa có đường tạm, khi muốn đi đến xã Thanh Kỳ, các phương tiện cơ giới phải đi đường vòng lên đến vài chục km. Nay có đường tạm, việc đi lại thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí nhiên liệu”.

Sau khi hoàn thành đường tạm, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang chỉ đạo nhà thầu là Công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa khẩn trương triển khai dự án khẩn cấp xây dựng cầu Khe Lươn.

Nhà thầu triển khai xây dựng cầu Khe Lươn.