Giờ học với thiết bị thông minh tại Trường PTDT bán trú TH&THCS Mường Chiên.

Tại Trường THPT Chuyên Sơn La, không khí đổi mới hiện diện trong từng giờ học. Công nghệ không còn là những khái niệm khô cứng trên trang sách mà được cụ thể hóa qua các mô hình Robotics do học sinh trực tiếp thiết kế, lắp ráp và lập trình.

Năm 2024, Đội CIC Crew Chuyên Sơn La được thành lập dưới sự khởi xướng và hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Lan, giáo viên môn Tin học. Chỉ sau thời gian ngắn, đội đã liên tiếp giành nhiều thành tích tại các cuộc thi Robotics cấp khu vực và quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Lan chia sẻ: “Đội CIC Crew đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo trong học sinh và nhận được sự ủng hộ của giáo viên, phụ huynh. Hiện nay, nhà trường duy trì hoạt động Câu lạc bộ STEM, STEAM Chuyên Sơn La, thường xuyên tham gia các cuộc thi sáng tạo robot và hỗ trợ công nghệ cho nhiều trường học trong tỉnh”.

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La trải nghiệm STEM - Robotics.

Năm học vừa qua, Trường THPT Chuyên Sơn La đạt 40 giải học sinh giỏi quốc gia, 4 giải Robotics trong nước và quốc tế cùng nhiều giải thưởng khoa học, sáng tạo khác. Để tạo môi trường thuận lợi cho học sinh phát triển năng lực công nghệ, nhà trường được đầu tư phòng Lab cùng nhiều thiết bị chuyên sâu phục vụ lĩnh vực STEM - Robotics. Đây là nền tảng quan trọng để các em được tiếp cận công nghệ hiện đại, thỏa sức nghiên cứu và sáng tạo.

Em Bùi Đức Thịnh, học sinh lớp 11 Toán 2, thành viên Câu lạc bộ STEM, STEAM Chuyên Sơn La, cho biết: “Chúng em được các thầy cô đồng hành từ khi hình thành ý tưởng, thiết kế, lập trình đến hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, không chỉ rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo mà còn biết vận dụng kiến thức công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn”.

Cô giáo Trần Thị Lan hướng dẫn học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi thực hành giáo dục STEM.

Rời khu vực trung tâm, đến xã Mường Chiên, chúng tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của công nghệ trong từng tiết học, dù đây vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; các trường cơ bản được trang bị ti vi, máy chiếu và thiết bị phục vụ dạy học. Tại Trường PTDT bán trú TH&THCS Mường Chiên, công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên và học sinh.

Thầy giáo Trần Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường có 1 điểm trường trung tâm và 6 điểm trường lẻ. Phần lớn các phòng học đều được trang bị thiết bị dạy học thông minh. Hiện nay, 100% giáo viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Nhờ đó, học sinh từng bước tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại, nâng cao khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong học tập”.

Năm học vừa qua, học sinh nhà trường có 1 dự án đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Năm học này, giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh xây dựng 4 dự án tham gia cuộc thi. Những chuyển biến ở Mường Chiên cũng phản ánh nỗ lực đầu tư đồng bộ của ngành Giáo dục Sơn La trong xây dựng hạ tầng số.

Không gian trải nghiệm STEM – Robotics tại Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026.

Đầu năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận và bàn giao 3 phòng thực hành STEM cho Trường THPT Chuyên Sơn La, Trường THPT Thuận Châu và Trường THCS Chu Văn An (Sông Mã). Mỗi phòng học có kinh phí đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng do Petrovietnam tài trợ.

Song song với đó, ngành giáo dục đang triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Trường học hạnh phúc” và thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng 1 phòng học thông minh tại mỗi trường có cấp THPT, với tổng số 55 phòng học thông minh dự kiến được đầu tư trong giai đoạn tới. Đội ngũ giáo viên cũng thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng số, tiếp cận và thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục thời đại mới.

Chuyển đổi số trong giáo dục Sơn La không bắt đầu từ những mục tiêu lớn lao, mà từ những việc làm cụ thể trong từng lớp học, từ sự tận tâm của những thầy cô giáo ngày ngày bám trường, bám bản và từ niềm say mê khám phá của học sinh vùng cao khi lần đầu tiếp cận robot, lập trình hay các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Mỗi tiết học số hôm nay đang góp phần gieo những hạt giống tri thức mới, mở rộng cánh cửa cơ hội và thắp lên khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ nơi miền sơn cước.