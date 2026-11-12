Khơi nguồn trí tuệ, tiếp sức khát vọng khoa học Việt Nam

Trong Hội thảo khoa học “Kỹ thuật và công nghệ ứng dụng bảo tồn di sản văn hóa trong kỷ nguyên chuyển đổi số” do Viện Bảo tồn di tích tổ chức vừa qua, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quét laser 3D và hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào tu bổ di tích là nội dung trọng tâm được đề cập đến. Hội thảo đã đi đến thống nhất quan điểm: công nghệ mở ra nhiều cơ hội đột phá, song tính nguyên gốc của di sản mới là yếu tố quyết định.