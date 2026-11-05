Khơi nguồn sức mạnh từ Nhân dân

Bản Tìa Ló, xã Pu Nhi nép mình dưới dãy núi Phù Lồng, ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Quanh năm khí hậu mát mẻ, không khí trong lành tạo nên khung cảnh hoang sơ, thơ mộng. Cùng với cảnh sắc thiên nhiên, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông là lợi thế để Tìa Ló phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Người dân, du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa điểm du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló.

Tiềm năng du lịch dần được đánh thức khi ngày 2/9/2026, điểm du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló chính thức ra mắt. Song có được thành công bước đầu, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, 161 hộ dân trong bản đã đồng lòng góp sức với hơn 2.500 ngày công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, chỉnh trang đường bản, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan. Đến nay, cả bản có 15 hộ đăng ký dịch vụ du lịch, trong đó 5 hộ bước đầu tổ chức homestay, phục vụ ăn uống cho du khách.

Ông Vừ A Tà, một trong những hộ làm homestay tại bản Tìa Ló chia sẻ: Muốn làm du lịch thì bản làng phải sạch đẹp, nhà cửa gọn gàng, bà con phải cùng chung sức. Vì vậy, gia đình tôi cũng như các hộ trong bản đều tích cực góp ngày công, chỉnh trang nhà cửa, đường bản. Chúng tôi mong muốn giữ được nét văn hóa của dân tộc mình để du khách đến đây được trải nghiệm cuộc sống của người Mông, có thêm thu nhập và cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ông Cứ Chừ Tú, bản Tìa Ló, xã Pu Nhi giới thiệu mô hình du lịch sinh thái của gia đình.

Ở bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Bản không có người nghiện, không phát sinh tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Có được kết quả đó là nhờ ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự nhắc nhở, bảo nhau chấp hành pháp luật, cùng quản lý, giáo dục con em tránh xa ma túy, không để tệ nạn xâm nhập vào cộng đồng.

Ông Lò Văn Nguyễn, Trưởng bản Phiêng Vai cho biết: Bà con ở đây sống tình cảm, nhà này có việc thì nhà kia cùng giúp. Chuyện giữ gìn an ninh trật tự cũng vậy, mọi người thường xuyên bảo nhau. Ai thấy điều gì chưa phải thì góp ý, sửa đổi, không để chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Cứ thế, mỗi người cùng có ý thức, vun đắp cuộc sống bình yên ở bản.

Lãnh đạo xã Nậm Kè bám cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng người dân bản Phiêng Vai.

Không chỉ ở Phiêng Vai, đến nay 21/21 bản trên địa bàn xã Nậm Kè đều giữ vững “trận địa” không ma túy. Cuối năm 2025, bản được Hội đồng xét duyệt địa bàn xã không ma túy tỉnh công nhận là xã không ma túy.

Dù cuộc sống vẫn còn những khó khăn song với ý chí và khát vọng vươn lên, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Người trồng cà phê, mắc ca, người chăn nuôi gia súc, gia cầm, người phát triển dịch vụ, buôn bán nhỏ... Mỗi người một cách làm nhưng đều chung mong muốn cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Đáng quý hơn, khi thu nhập đã ổn định, cuộc sống dần khấm khá, nhiều gia đình chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, nhường lại sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ khó khăn hơn. Đơn cử như anh Lường Văn Piến, thôn Hin, xã Na Sang đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo.

Một góc bản Phiêng Vai, xã Nậm kè.

Gia đình anh Lường Văn Piến có 4 khẩu. Trước đây chủ yếu làm nương, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2024, vợ chồng anh chuyển sang làm công nhân cao su, mỗi tháng có thu nhập hơn 10 triệu đồng. Công việc ổn định giúp gia đình có thêm nguồn thu, trang trải tốt hơn các khoản sinh hoạt và chăm lo con cái. Anh Piến chia sẻ: Hai vợ chồng đã có việc làm, có đồng lương hằng tháng, gia đình cũng đỡ vất vả rồi. Vậy nên tôi quyết định viết đơn nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ làm ăn, tính toán phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng ổn định.

Lãnh đạo xã Na Sang trao đổi, nắm bắt tâm tư của người dân thôn Hin trong phát triển kinh tế, xóa nghèo.

Với ý chí tự lực, không trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân xã Na Sang đã chủ động vươn lên, cải thiện cuộc sống. Từ năm 2025 đến nay, xã có gần 50 hộ viết đơn xin thoát nghèo, cận nghèo. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang chia sẻ: Sự hỗ trợ của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, để thoát nghèo bền vững, điều quan trọng vẫn là sự chủ động, quyết tâm vươn lên của mỗi gia đình. Chính vì vậy, xã tiếp tục đồng hành cùng người dân trong lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, tạo điều kiện để các hộ có việc làm, tăng thu nhập. Qua đó, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% vào năm 2030.

Tinh thần yêu nước và sức mạnh từ Nhân dân là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điện Biên cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và kỳ vọng. Trên chặng đường ấy, sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước là điều kiện quan trọng, song sức dân, lòng dân và tinh thần đồng thuận là yếu tố tạo nên sức mạnh lâu dài. Khi mỗi người dân ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chung tay vì việc chung, chủ động vươn lên trong cuộc sống, những khó khăn từng bước được tháo gỡ, bản làng thêm bình yên, no ấm. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh nội sinh để Điện Biên phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hiến gần 225.000m² đất, đóng góp trên 69.000 ngày công lao động với giá trị quy đổi gần 10 tỷ đồng. Nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư được Nhân dân duy trì hiệu quả, như mô hình: Bản làng bình yên; tổ an ninh tự quản; khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; gia đình, dòng họ không ma túy; di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn, nhà ở; trồng rừng bảo vệ nguồn nước...