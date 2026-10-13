Khơi nguồn sức mạnh doanh nghiệp

Những “đầu tàu” tạo lực kéo

Tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, những dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất liên tục vận hành để đáp ứng các đơn hàng trong nước và xuất khẩu. Năm 2025, Công ty Woodsland tại Cụm công nghiệp Yên Sơn chế biến hơn 41.000 m3 gỗ, tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động, doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Woodsland tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản trị. Việc triển khai phần mềm quản lý sản xuất thông minh, liên kết chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng bằng mã QR đã giúp năng suất lao động tăng 20%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đưa robot vào các công đoạn xếp gỗ, đóng gói, với hệ thống có khả năng thay thế sức lao động của 45 công nhân, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Cùng với đổi mới công nghệ, Woodsland còn tham gia khảo sát triển khai dự án cải thiện trồng rừng gỗ lớn tại Tuyên Quang với các đối tác trong và ngoài nước.

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm gỗ phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Một “đầu tàu” khác của ngành công nghiệp tỉnh là Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Năm 2025, sản lượng của Công ty đạt 255.000 tấn, doanh thu trên 2.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 5 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước trên 125 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp xác định tiếp tục ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực luyện kim, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang tiếp tục duy trì vai trò của một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Ông Nguyễn Duy Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang cho biết: Trong 7 tháng năm 2026, sản lượng thép cán của Công ty đạt 206 nghìn tấn, bằng 130% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt hơn 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận 15 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 58 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp chế biến, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, du lịch cũng đang khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Công ty TNHH một thành viên Thủy điện Nho Quế 3 vận hành nhà máy thủy điện công suất 110 MW, với tổng mức đầu tư trước thuế 2.131 tỷ đồng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, sản lượng điện bình quân đạt khoảng 450 triệu kWh/năm, doanh thu trên 400 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 100 tỷ đồng mỗi năm.

Trong lĩnh vực du lịch, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch H’Mong Village, xã Lùng Tám, khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa bản địa để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Năm 2026, H’Mong Village được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh “Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu năm 2025”. Những kết quả này cho thấy sự đóng góp của doanh nghiệp trong khai thác tiềm năng địa phương, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng nguồn thu cho nền kinh tế.

Khơi thông nguồn lực

Một chuyển động đáng chú ý trong năm 2026 là việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đang được Tuyên Quang cụ thể hóa theo hướng ngày càng rõ hơn về trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 11-8-2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 13-9-2025, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, nguồn vốn, nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Những chuyển động bước đầu được thể hiện qua sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Đến ngày 10-9-2026, toàn tỉnh có 6.794 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 96.324 tỷ đồng, đạt khoảng 68% mục tiêu về số lượng doanh nghiệp đến năm 2030. Đáng chú ý, tính đến ngày 31-8-2026, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 36% số thu ngân sách nhà nước, nằm trong khoảng mục tiêu 35 - 40% mà tỉnh đặt ra đến năm 2030.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Hiệp hội đã chủ động nắm bắt, tổng hợp và phản ánh những vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, khoáng sản, thuế, vốn và thủ tục hành chính đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và cơ quan Trung ương. Đặc biệt, Hiệp hội kiên trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, hướng tới kết quả thực chất thay vì dừng lại ở các văn bản trả lời. Từ kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ngày 25-3-2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND thành lập Tổ giúp việc rà soát, đôn đốc, tham mưu tháo gỡ khó khăn. Đây là một bước cụ thể trong việc thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý những vướng mắc phát sinh, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp”.

Cùng với hoạt động phản ánh, kiến nghị, Hiệp hội tiếp tục duy trì chương trình Cà phê doanh nhân, khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI), tư vấn pháp luật, kết nối ngân hàng và đối tác kinh doanh. Các hoạt động phổ cập trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh tháng 9-2026, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và thu ngân sách. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, quy hoạch, đất đai.

Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo đó, Sở Tài chính tiếp tục tập trung tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên những công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa; tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Từ những nhà máy chế biến gỗ, sản xuất giấy đến luyện kim, sự phát triển của các doanh nghiệp chủ lực đang gắn liền với việc làm của hàng nghìn lao động, đầu ra của vùng nguyên liệu và nguồn thu ngân sách địa phương. Để những “đầu tàu” tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, điều doanh nghiệp cần là một môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn lực được khơi thông và những vướng mắc được giải quyết kịp thời. Khi chủ trương đồng hành được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả thực chất, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo sức bật cho công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tuyên Quang.