Khơi nguồn sức mạnh của Đảng từ cơ sở
Giữa những chuyển động của Lâm Đồng, cách làm mới ở cơ sở đang mở thêm “cầu nối” giữa chủ trương và đời sống, để hiệu quả thực tế trở thành thước đo năng lực tổ chức, trách nhiệm cán bộ và sức sống của nghị quyết. Soi chiếu với Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, thực tiễn ấy đặt công tác xây dựng Đảng trước yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông năng lực hành động, tạo thế chủ động để Lâm Đồng vững vàng bước tiếp.
Nhóm tác giả: Hương Ly - Thân Thu Hiền - Viết Sung
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-nguon-suc-manh-cua-dang-tu-co-so-471157.html