Khơi nguồn sức mạnh của Đảng từ cơ sở

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam năm 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra.