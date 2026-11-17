Mô hình trồng sâm Bố Chính, xã Kiên Đài, mở ra hướng phát triển cây dược liệu, nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Biến tiềm năng thành sinh kế xanh

Tại xã Phố Bảng, bà Trương Thị Sến đã mạnh dạn khai thác tiềm năng đất đai để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Năm 2012, khi gia đình còn thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào những ruộng ngô trên núi đá, bà được chính quyền hỗ trợ giống cây trồng, phân bón và quyết định cải tạo hơn 2 ha đất bỏ hoang để trồng lê, đào. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm, nhiều cây trồng bị héo úa, chết. Không nản lòng, bà tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả để điều chỉnh cách trồng, chăm sóc phù hợp với điều kiện địa phương. Khi vườn cây ăn quả phát triển ổn định, bà tiếp tục trồng rau sạch dưới tán lê, đào, mận, kết hợp các loại rau theo mùa và trái vụ. Cách làm này vừa tận dụng hiệu quả diện tích đất, vừa đa dạng sản phẩm, tạo nguồn thu quanh năm. Hiện mô hình mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình bà từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Yêu, người dân tộc Tày, Chủ nhiệm Hợp tác xã thổ cẩm Lâm Bình là một trong những người tích cực kết nối, hỗ trợ phụ nữ duy trì nghề dệt, tạo ra những sản phẩm thủ công mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ năm 2021, hợp tác xã đã hỗ trợ thành lập nhiều nhóm phụ nữ cùng sở thích như nhóm dệt thổ cẩm, nhóm dệt khăn thổ cẩm, nhóm thêu của người Dao, nhóm may và thiết kế sản phẩm từ thổ cẩm. Đến nay, các nhóm đã phát triển hơn 30 mẫu mã, sản phẩm từ thổ cẩm truyền thống Lâm Bình.

Chị Nguyễn Thị Yêu chia sẻ: “Các nhóm của hợp tác xã đã khơi dậy tính sáng tạo, tự chủ và tinh thần lập nghiệp của phụ nữ, nhất là những bạn trẻ người dân tộc thiểu số. Đồng thời, tác động tích cực đến những phụ nữ còn sản xuất manh mún, chưa nhận thức và khai thác hết giá trị kinh tế từ nghề truyền thống”.

Đồng hành cùng phụ nữ

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức và các điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất.

Một trong những hoạt động thiết thực là hỗ trợ sinh kế gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương. Thông qua mô hình “Chăn nuôi bò lai sinh sản”, Hội đã trao 113 con bò cùng thuốc thú y, vắc xin, giống cỏ... với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho 66 hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các xã Tân Long, Thượng Nông, Bạch Xa và Tri Phú. Qua đó, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, các cấp Hội còn chú trọng kết nối, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển. Các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt hội viên đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày càng có nhiều mô hình phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Nhiều chị em đã chủ động tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa. Thời gian tới, Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn và ứng dụng chuyển đổi số, giúp phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng.

Phát triển kinh tế xanh không chỉ hướng đến nâng cao thu nhập mà còn đặt ra yêu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị truyền thống. Với sự chủ động, sáng tạo của phụ nữ cùng sự đồng hành của các cấp Hội, những mô hình sản xuất phù hợp đang từng bước được hình thành và nhân rộng. Qua đó, phụ nữ không chỉ khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần xây dựng cộng đồng xanh, phát triển bền vững.