Đa dạng sinh kế từ nguồn vốn ưu đãi

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), chị A Tiêng Hết, thôn La Bớ, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư trồng cây dược liệu, từng bước thay đổi sinh kế và cải thiện thu nhập gia đình. Đây cũng là hướng đi giúp gia đình chị giảm dần sự phụ thuộc vào canh tác nương rẫy truyền thống.

Trước đây, gia đình chị Hết chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm 2018, sau khi được tư vấn và tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, chị đầu tư mua cây giống, thuê nhân công để phát triển mô hình trồng cây ba kích.

Cùng với nguồn vốn vay, gia đình còn được Nhà nước hỗ trợ cây giống, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.

Bên cạnh đó là NHCSXH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích. Đây là những điều kiện quan trọng giúp gia đình chị yên tâm đầu tư, từng bước mở rộng sản xuất.

Vốn từ NHCSXH đem lại cơ hội phát triển sinh kế mới, tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau nhiều năm kiên trì chăm sóc, mô hình trồng ba kích của gia đình đã phát triển lên khoảng 3 ha, cây bắt đầu cho thu hoạch và có đầu ra ổn định. Với giá bán khoảng 400.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình chị thu về từ 70 - 80 triệu đồng.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể, cây ba kích còn mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu miền núi. Từ chỗ chỉ trông chờ vào nương rẫy, nay gia đình chị đã có thêm nguồn thu từ cây dược liệu, cuộc sống từng bước ổn định và khấm khá hơn.

Chị Hết chia sẻ: “Lúc mới chuyển sang trồng ba kích, tôi cũng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc, không biết sản phẩm làm ra có bán được hay không. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đầu tư, vừa làm vừa học hỏi. Đến khi cây cho thu hoạch, có người đến mua với giá khoảng 400.000 đồng/kg, tôi rất mừng vì công sức bỏ ra đã có kết quả. So với trước đây chỉ làm nương rẫy, cuộc sống gia đình hiện nay đã ổn định hơn nhiều”.

Từ hiệu quả bước đầu, gia đình chị Hết tiếp tục tìm hướng đa dạng sinh kế khi đưa thêm cây sâm bảy lá vào sản xuất, đồng thời kết hợp chăn nuôi heo nhằm tạo thêm nguồn thu. Với chị, nguồn vốn vay chính sách không chỉ giúp gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất mà còn tiếp thêm động lực để mạnh dạn thay đổi tư duy, lựa chọn hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Những mô hình sinh kế mới tạo niềm tin thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân vùng núi TP Đà Nẵng.

Bên cạnh phát triển cây dược liệu, nguồn vốn tín dụng chính sách còn mở ra cơ hội để người dân vùng núi tìm kiếm, phát triển thêm những mô hình sinh kế mới, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên tại địa phương. Gia đình anh A Lăng Trước, thôn Ra Đung, xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng là một trong những hộ mở thêm hướng phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sông Kôn.

Trước đây, kinh tế gia đình anh chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy và chăn nuôi. Thông qua nguồn vốn vay từ NHCSXH, anh có thêm điều kiện đầu tư 30 triệu đồng làm lồng bè, tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ để phát triển nghề nuôi cá. Ban đầu, gia đình còn được chương trình khuyến nông hỗ trợ khoảng 6.000 con cá giống. Dù quá trình triển khai gặp trở ngại do mưa lũ khiến cá bị thiệt hại, anh Trước vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tận dụng lồng bè đã đầu tư, tự mua con giống để duy trì mô hình.

Theo anh Trước, nuôi cá lồng bè có nhiều thuận lợi bởi vị trí gần nhà, dễ chăm sóc, quản lý. Đặc biệt, có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như cỏ voi, lá chuối để giảm chi phí sản xuất. Dù hiệu quả kinh tế bước đầu chưa thể đánh giá đầy đủ, nhưng anh tin tưởng mô hình sẽ có triển vọng nếu lựa chọn thời điểm thả nuôi phù hợp, tránh mùa mưa lũ. Anh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về con giống và kỹ thuật để duy trì, mở rộng sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Với các mô hình sinh kế như rồng cây dược liệu hay nuôi cá lồng bè,... có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước giúp người dân vùng núi TP Đà Nẵng đa dạng sinh kế, không còn phụ thuộc vào phương thức sản xuất truyền thống. Quan trọng hơn, nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư, phát huy nội lực, tận dụng lợi thế địa phương và chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo nền tảng để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đưa vốn ưu đãi đến đúng đối tượng

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang cho biết, thời gian qua, đơn vị đã kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Nguồn vốn ưu đãi được sử dụng hiệu quả giúp người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Từ nguồn vốn được giao, Phòng giao dịch đã chủ động triển khai các chương trình cho vay, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các xã rà soát nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, kịp thời giải ngân vốn vay. Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 436,8 tỷ đồng, tăng 36,5 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,13% với 5.367 khách hàng còn dư nợ.

Đáng chú ý, nguồn vốn không chỉ tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhiều nhóm đối tượng có nhu cầu phát triển kinh tế, tạo việc làm. Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách được thể hiện qua việc tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Cùng với hoạt động cho vay, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích được chú trọng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì, tỷ lệ thu lãi đến tháng 10 đạt 100%, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khoanh. Qua đó, góp phần bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò là điểm tựa giúp người dân phát triển sinh kế, tạo việc làm và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.