Khơi nguồn sáng tạo từ nhịp sống thường nhật

Tại khu vực kinh doanh vốn chỉ quen với tiếng chào hàng, trả giá, không khí bỗng trở nên rộn ràng khi các lớp học yoga cười được tổ chức ngay cạnh quầy hàng. Trong 45 phút, những phụ nữ thường ngày bận rộn tạm gác công việc để cùng vận động, vỗ tay và hít thở theo hướng dẫn.

Nếu ban ngày chợ Đồng Xuân mang vẻ sáng tạo gắn với nhịp giao thương thì khi tối đến, vẫn những con người ấy lại tạo nên một âm hưởng khác lạ qua các hoạt động nghệ thuật.

Không đòi hỏi trang phục hay thảm tập, người tham gia có thể tập ngay tại chỗ ngồi với diện tích nhỏ. Bà Trần Thị Liên, Tổ trưởng ngành hàng dép A1, chợ Đồng Xuân cho biết, các tiểu thương rất mong chờ giờ tập vì hoạt động này vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp mọi người thêm gắn kết và bày tỏ mong muốn lớp tập được duy trì hằng tuần để các tiểu thương giao lưu, tái tạo năng lượng sau những giờ buôn bán…

Bên cạnh hoạt động thể chất, đời sống của tiểu thương còn được đưa lên nhiều sân khấu thể nghiệm. Được chị em trong chợ nhắc đến và dành nhiều tình cảm là trình diễn tương tác mang tên “Mười thương”. Tác phẩm có sự tham gia của 10 phụ nữ gắn bó lâu năm với chợ Đồng Xuân, kể lại chuỗi công việc hằng ngày từ mở hàng, soạn hàng đến kinh doanh, dọn dẹp vệ sinh.

Người dân và du khách tham gia hoạt động cộng đồng buổi tối trên sân mái chợ Đồng Xuân.

Đạo diễn Ngô Thanh Phương chia sẻ, khác với sân khấu truyền thống, nhóm thực hiện không áp đặt khuôn mẫu mà khai thác chất liệu từ những ký ức mưu sinh của từng nhân vật. Sau một tuần tập luyện, các tiểu thương đã có thể chủ động trao đổi hướng dẫn và tự tin dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện kinh doanh.

Đối với bà Lê Thị Lan, tiểu thương kinh doanh quần áo trẻ em tại quầy số 18, tầng 3 chợ Đồng Xuân, đây là lần đầu tiên bà đảm nhận vai trò diễn viên. Bà Lan cho biết bản thân từng ước ao được đứng trên sân khấu và cảm thấy tự hào khi được đóng vai chính ngay trong không gian chợ nơi mình buôn bán hằng ngày. Vượt qua sự lo lắng ban đầu nhờ sự động viên của đạo diễn, bà đã thoải mái kể lại chuyện nghề, cùng các tiểu thương góp tiếng cười và lời ca để gửi tới khán giả…

Tour “Chạm Đồng Xuân” khám phá không gian chợ nhận được sự yêu thích và hưởng ứng của đông người dân và du khách.

Sự kết nối cộng đồng tiếp tục được mở rộng lên khu vực sân mái chợ Đồng Xuân thông qua chuỗi hoạt động mang tên Đồng Xuân Vui Vui Vui. Sau hơn một năm khảo sát, kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp, giảng viên Bộ môn Lịch sử kiến trúc và Bảo tồn di sản, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhận thấy, khu vực mái chợ là không gian thoáng rộng, nhưng ít người biết tới. Việc bổ sung cây xanh và tổ chức các sự kiện văn hóa đã tái thiết nơi đây thành sân chơi cộng đồng, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chung như triển lãm, xem phim ngoài trời, đọc sách, tổ chức hội chợ…

Đối với nhiều người lao động mưu sinh, văn hóa đôi khi là điều xa xỉ bởi nhịp sống tất bật dễ làm họ quên đi những vẻ đẹp bình dị xung quanh. Thông qua các hoạt động mở, cộng đồng chợ Đồng Xuân dần nhận thấy sáng tạo không bắt đầu từ những điều xa lạ mà khởi nguồn từ chính nhu cầu tương tác hằng ngày, cảm nhận được giá trị của văn hóa qua những điểm chạm gần gũi, nhận ra văn hóa giữ vai trò gắn kết con người.

Âm nhạc vang lên giữa không gian mua bán quen thuộc, kết nối nghệ sĩ với tiểu thương và du khách tại chợ Đồng Xuân.

Để hình thành một không gian nghệ thuật sáng tạo tại chợ Đồng Xuân, nơi đây còn diễn ra nhiều hoạt động như đưa các tác phẩm nghệ thuật đương đại vào chợ; tổ chức tour “Chạm Đồng Xuân” khám phá không gian chợ...

Định hình không gian sáng tạo trên nền tảng di sản

Chợ Đồng Xuân vốn là một di sản sống gắn với sự hình thành của Thăng Long – Kẻ Chợ. Sự hưởng ứng của người dân tại chợ Đồng Xuân đã tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho việc hình thành các không gian sáng tạo văn hóa mở trong những không gian cộng đồng lâu đời quen thuộc. Từ thực tiễn tổ chức, bài toán đặt ra cho những người làm văn hóa là làm sao để duy trì sức sống của các không gian này về lâu dài.

Người dân và khách tham quan đứng quan sát khu vực sắp đặt tại chợ Đồng Xuân.

Bà Bùi Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc nhận định, một không gian sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi ý tưởng đi vào đời sống và tạo ra giá trị kinh tế. Bà mong muốn đưa Đồng Xuân trở thành trung tâm của kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng giao thương vốn có. Những thực hành sáng tạo cần được nghiên cứu kỹ để ứng dụng vào hoạt động kinh doanh, bổ sung trải nghiệm cho du khách mà không làm gián đoạn nhịp buôn bán thường nhật.

Chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược kết nối từ hoạt động sáng tạo với cộng đồng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố đang tập trung nguồn lực và triển khai chương trình thí điểm mô hình Tổ hợp kinh doanh sáng tạo, gắn với Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo. Trong đó, việc đặt trọng tâm kết nối chợ Đồng Xuân với các không gian sáng tạo lân cận sẽ mở ra cơ hội để di sản thương mại truyền thống này trở thành hạt nhân kích hoạt kinh tế sáng tạo, lan tỏa giá trị lâu dài cho khu vực phố cổ và Thủ đô.

Các tác phẩm sắp đặt hòa vào nhịp sống thường nhật, trở thành một phần trong sinh hoạt của cộng đồng chợ Đồng Xuân một cách tự nhiên.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố quyết tâm đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển các thiết chế gần gũi với nhân dân như điểm sinh hoạt nghệ thuật cộng đồng, thư viện, không gian đọc sách... Bên cạnh việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch và môi trường văn hóa lành mạnh, thành phố tập trung phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, hướng tới đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô.