Khơi nguồn sáng tạo từ sân chơi Robotics

Thành viên các đội thi cho robot chạy thử

Khác với những bài kiểm tra kiến thức thông thường, tại cuộc thi Robotics, học sinh phải trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Đề thi được lựa chọn ngẫu nhiên, sau khi công bố, các đội nhanh chóng phân tích yêu cầu, xây dựng phương án, viết và điều chỉnh mã lệnh, lắp ráp, chạy thử rồi đưa robot thực hiện nhiệm vụ trên sa hình trong thời gian quy định.

Nhiệm vụ của các đội là đưa những khối màu cam từ các vị trí trên sa hình về đúng nơi quy định. Muốn hoàn thành, học sinh phải tính toán hướng di chuyển, xây dựng chương trình điều khiển và phối hợp giữa các thành viên. Đáng nói, robot không phải lúc nào cũng hoạt động đúng yêu cầu. Chỉ một lỗi nhỏ trong mã lệnh, thiết bị nhận sai màu hoặc một thao tác chưa chính xác cũng khiến robot đi lệch hướng, không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, các đội phải tìm nguyên nhân, sửa chương trình, điều chỉnh thiết bị rồi thử lại. Có phương án phải làm đi làm lại nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Qua quá trình thử, học sinh không chỉ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà còn học cách đặt câu hỏi và tự tìm lời giải. Từ đó, kiến thức về lập trình, toán học, công nghệ và kỹ thuật được kết nối với nhau để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Em Vũ Khôi Nguyên, học sinh lớp 7A6, Trường THCS Vĩnh Trại, phường Đông Kinh chia sẻ: Em tham gia Câu lạc bộ Robotics từ lớp 6. Qua học tập và thực hành, em thấy Robotics giúp chúng em rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo và tự thiết kế, lập trình robot. Cuộc thi cũng giúp chúng em được giao lưu, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng.

Để học sinh tự tin tham gia sân chơi Robotics, các trường học đã tạo điều kiện cho các em tiếp cận, học tập và thực hành Robotics thường xuyên. Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng, các trường còn bố trí giáo viên Tin học đồng hành, hướng dẫn học sinh trong quá trình nghiên cứu, lắp ráp, lập trình điều khiển robot. Qua đó, học sinh được thử nghiệm, phát hiện và khắc phục lỗi, từng bước hình thành niềm say mê công nghệ.

Tại Trường THCS Vĩnh Trại, Câu lạc bộ Robotics được thành lập 2 năm gần đây, thu hút gần 100 học sinh ở nhiều khối lớp. Các em được làm quen với ngôn ngữ lập trình, lắp ráp mô hình, trực tiếp điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động khám phá, thực hành, tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo.

Anh Nguyễn Thành Công, đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Robot, đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi cho biết: Dù là năm đầu tiên Tỉnh đoàn tổ chức nhưng cuộc thi khá bài bản. Điều tôi ấn tượng là nhiều đội chỉ mới được nhận robot và làm quen trong thời gian ngắn nhưng đã thể hiện phần thi rất tốt, có đội đạt số điểm gần như tuyệt đối. Qua cuộc thi, tôi thấy các bạn học sinh Lạng Sơn có khả năng tiếp thu, học hỏi nhanh và nếu được rèn luyện thường xuyên, các em hoàn toàn có thể tiến xa ở những sân chơi lớn.

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi để thiếu nhi trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát triển niềm đam mê STEM và Robotics, đồng thời, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên giao lưu, tiếp cận với các chuyên gia, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Triển vọng cho các đội có thành tích xuất sắc. Đội thi Trường THCS Vĩnh Trại, phường Đông Kinh đoạt giải Nhất. Các đội đạt thành tích cao còn có cơ hội tham gia vòng khu vực miền Bắc Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Từ những sản phẩm còn vụng về, những dòng mã lệnh phải sửa đi sửa lại và những lần thử nghiệm chưa thành công, các em học sinh đang từng bước hình thành phương pháp học tập chủ động, biết tự tìm tòi, thử nghiệm, giải quyết vấn đề. Mỗi lần thử, sửa là một lần các em tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo.