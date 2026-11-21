Trong môi trường sản xuất công nghiệp nặng, nơi mọi quy trình đều đòi hỏi tính chính xác, vận hành liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, mỗi cải tiến dù nhỏ cũng có thể mang lại giá trị hữu ích. Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên nơi môi trường làm việc đặc thù, những sáng kiến được nghiên cứu, ứng dụng thời gian qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Nguyễn Huy Quân, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên chia sẻ: Công nhân làm việc trong môi trường sản xuất xi măng thường xuyên phải đối mặt với cường độ lao động cao, tiếng ồn lớn từ hệ thống quạt công suất cao, bụi và nhiệt độ khắc nghiệt, nhất là tại khu vực lò nung. Trước đây, tình trạng “dừng lò vặt” do một số sự cố phát sinh là nỗi lo thường trực của thợ lò. Mỗi lần phải sửa chữa đột xuất, người lao động vừa mất nhiều công sức, thời gian, vừa phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sáng kiến cải tiến chặn vành lò nung tại Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên giúp công nhân chủ động hơn khi vận hành dây chuyền sản xuất.

Từ thực tế đó, tháng 1/2026, nhóm công nhân do anh Đỗ Quang Huy, phụ trách tổ sản xuất làm trưởng nhóm, đã nghiên cứu, đề xuất cải tiến cơ khí tại cụm lò nung. Thay vì thiết kế một vành chặn gạch như trước, nhóm chuyển sang bố trí hai vành chặn gạch, cách nhau 1,5m. Sáng kiến giúp khắc phục tình trạng “dừng lò vặt”, hạn chế sự cố phát sinh, giảm những lần sửa chữa đột xuất, giúp công nhân chủ động hơn trong quá trình vận hành.

Hiệu quả của cải tiến thể hiện cả ở điều kiện làm việc và chi phí sản xuấ, giảm chi phí gạch chịu lửa trung bình khoảng 2 tỷ đồng/năm. Dây chuyền vận hành ổn định hơn giúp đơn vị chủ động kế hoạch sản xuất, đảm bảo sản lượng, nguồn hàng cung ứng và giảm áp lực cho đội ngũ thợ lò

Nhận thấy có thể tối ưu việc sử dụng than trong quá trình sản xuất, tháng 3/2026, anh Nguyễn Huy Quân, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ cùng nhóm công nhân công ty nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp sử dụng các loại than có nhiệt trị thấp hơn. Thay cho than 3C thường dùng trước đây, nhóm thử nghiệm than cám 5A và một số dòng than nhập khẩu, đồng thời điều chỉnh phối liệu, vòi đốt và các thông số vận hành phù hợp. Khi giải pháp được áp dụng, công ty giảm áp lực chi phí nhiên liệu, trong khi chất lượng clinker và xi măng vẫn được bảo đảm.

Anh Nguyễn Huy Quân, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần Xi măng hướng dẫn thay đổi phối liệu điều chỉnh chạy lò để chạy được than nhiệt thấp.

Với công suất 450 nghìn tấn xi măng/năm, sản phẩm của đơn vị phục vụ thị trường nội tỉnh sang tỉnh Lai Châu và Bắc Lào. Đằng sau kết quả sản xuất kinh doanh là đóng góp của những người lao động trực tiếp, những người không chỉ vận hành thiết bị mà còn quan sát, phát hiện bất cập, kiên trì tìm cách khắc phục, làm cho công việc mỗi ngày hiệu quả hơn.

Tinh thần đó cũng được thể hiện trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Từ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực hành, tháng 5/2026, nhóm tác giả Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Điện Biên đã nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống năng lượng tái tạo Hybrid hòa lưới phục vụ đào tạo nghề. Đề tài do Thạc sĩ Vũ Thị Thùy Linh làm chủ nhiệm, cùng Thạc sĩ Vũ Văn Độ và Thạc sĩ Trần Xuân Ngọc thực hiện.

Xuất phát từ thực tế thiết bị thực hành trực quan về năng lượng mới còn hạn chế. Học sinh, sinh viên ít cơ hội tiếp cận hệ thống tích hợp nhiều nguồn năng lượng, trong khi công nghệ điện mặt trời, điện gió và hệ thống kết hợp điện lưới ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Nhóm tác giả chủ động nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt với chi phí khoảng 15 - 25 triệu đồng mỗi mô hình, thấp hơn rất nhiều so với các mô hình thương mại có giá từ 80 - 120 triệu đồng. Cách làm này tiết kiệm từ 60 - 105 triệu đồng, tương đương giảm 70 - 85% chi phí đầu tư, giúp nhà trường có thể trang bị thêm thiết bị thực hành từ cùng nguồn kinh phí. Mô hình cho phép học sinh, sinh viên tiếp cận hệ thống năng lượng độc lập, hòa lưới và Hybrid, tìm hiểu nguyên lý vận hành, phân tích sơ đồ, thực hành điều khiển, tự động hóa, qua đó tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Thạc sĩ Vũ Thị Thùy Linh, Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Điện Biên giới thiệu đề tài Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt mô hình hệ thống năng lượng tái tạo Hybrid hòa lưới phục vụ đào tạo nghề.

Trước đó, năm 2025, nhóm tác giả Vũ Thị Thùy Linh và Vũ Văn Độ cũng nghiên cứu thành công mô hình điều khiển băng tải đếm, phân loại sản phẩm theo chiều cao. Thiết bị được sử dụng trong giảng dạy các nội dung về PLC, cảm biến, SCADA, mạng truyền thông, điện khí nén, đo lường điện và khí cụ điện, giúp giảng viên, học sinh, sinh viên thực hành trên một hệ thống có tính liên kết, thay vì chỉ học từng thiết bị riêng lẻ.

Lao động sáng tạo không nhất thiết phải từ những ý tưởng lớn hay công nghệ phức tạp, mà có thể xuất phát từ những điều nhỏ nhất trong thực tiễn công việc, sản xuất. Việc tích cực sáng tạo nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng đã giúp những ý tưởng có cơ hội trở thành giá trị cụ thể cho đơn vị.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang được công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Điện Biên hưởng ứng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.