Khơi nguồn sáng tạo từ giờ học Âm nhạc

Phát triển năng lực

Giáo dục nghệ thuật nói chung và giáo dục âm nhạc nói riêng là một phần không thể thiếu trong sự phát triển nhân cách và kỹ năng giao tiếp xã hội của học sinh. Những năm học gần đây, việc dạy Âm nhạc trong trường phổ thông trên địa bàn thành phố thay đổi theo hướng tăng thực hành và hoạt động trải nghiệm của học sinh, đặc biệt là chuyển từ học lý thuyết sang thực hành chơi nhạc cụ, học hát, tạo dàn hợp xướng, giao lưu với nghệ sĩ và tham gia câu lạc bộ.

Giờ học Âm nhạc của cô và trò Trường Trung học phổ thông Thái Thuận.

Năm học này, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) có hơn 1,4 nghìn học sinh, trong đó có hơn 400 em chọn Âm nhạc là môn học tự chọn. Lựa chọn môn học này, học sinh được học 2 tiết/tuần. Cô giáo Dương Thị Bình, giáo viên Âm nhạc chia sẻ: “Các em được thực hành với nhạc cụ là đàn guitar và sáo trúc, phát triển năng lực biểu diễn, sự tự tin và hiểu biết văn hóa. Việc thực hành với nhạc cụ còn rèn luyện cho các em tính kiên nhẫn, kỷ luật, khả năng tập trung. Sau năm học đầu tiên, nhiều học trò đã tự tin biểu diễn trước đám đông, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần học đường”.

Nếu việc chơi nhạc cụ giúp giờ học Âm nhạc gần với hoạt động thực hành hơn thì những buổi nghe nhạc, xem biểu diễn cũng giúp học sinh có thêm cách khác để cảm nhận âm nhạc. Với em Trần Thiện Vũ, học sinh Trường Trung học cơ sở Đồi Ngô (phường Lục Nam), những giờ học Âm nhạc trở nên dễ nhớ hơn khi kiến thức trong sách được tiếp nối bằng những buổi xem biểu diễn thực tế. “Những trải nghiệm ấy giúp em thấy Âm nhạc gần gũi hơn và mong có thêm nhiều dịp được nghe, xem, trải nghiệm để hiểu hơn về môn học”, Vũ chia sẻ.

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ lớp 1 đến lớp 9, âm nhạc là môn học bắt buộc nhưng ở bậc trung học phổ thông, đây là một trong những môn học học sinh được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Mục tiêu của ngành Giáo dục là tạo cơ hội để học sinh được thực hành và biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện học tập. Bởi vậy, ngành Giáo dục đặt ra yêu cầu giảng dạy môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, trong đó chú trọng kỹ năng thực hành, trải nghiệm và phát huy năng lực sử dụng nhạc cụ.

Gợi mở sáng tạo cho học trò

Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Âm nhạc giúp người học nuôi dưỡng tâm hồn giàu cảm xúc, sự kiên trì, sáng tạo, hình thành tư duy thẩm mỹ, tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống. Vì thế, không chỉ học sinh đại trà chọn môn Âm nhạc mà nhiều học sinh trường chuyên, trường trọng điểm chất lượng cao cũng lựa chọn môn học này để tạo cảm hứng học tập.

Ngành Giáo dục Bắc Ninh chú trọng đưa chương trình âm nhạc - nghệ thuật vào giảng dạy bài bản, coi nghệ thuật là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và khơi mở sáng tạo cho học sinh. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo lộ trình liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông: Học sinh tiểu học làm quen với tiết tấu, xướng âm, biết sử dụng một nhạc cụ; học sinh trung học cơ sở đạt mức thành thạo, có thể hòa tấu, hợp xướng; học sinh trung học phổ thông được tiếp cận sáng tạo nghệ thuật, lập nhóm nhạc và tham gia các dự án biểu diễn.

Ngành Giáo dục Bắc Ninh đưa chương trình âm nhạc - nghệ thuật vào giảng dạy bài bản, coi nghệ thuật là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và khơi mở sáng tạo cho học sinh. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo lộ trình liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Ngành Giáo dục chủ trương tuyển dụng những giáo viên được đào tạo bài bản, có tư duy, kỹ năng sư phạm hiện đại. Trong kế hoạch tuyển dụng nhà giáo năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển 10 chỉ tiêu giáo viên âm nhạc ở cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng giáo dục Âm nhạc, nhiều trường thay đổi cách tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm, mời nghệ sĩ tham gia vào hoạt động giáo dục. Thời gian qua, Trường Tiểu học Yên Trung (xã Yên Trung) mời ca sĩ Hòa Minzy đồng diễn ca khúc Bắc Bling; Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) phối hợp với Nhà hát Chèo Bắc Ninh tổ chức các lớp truyền dạy hát quan họ, diễn chèo... Học Âm nhạc với nghệ sĩ, các em có cơ hội học hỏi về kinh nghiệm biểu diễn, khả năng truyền cảm hứng và tạo sự tự tin trước công chúng. Ngoài ra, nhiều giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm công nghệ hiện đại để giảng dạy một số nội dung về tiết tấu, trường độ, cao độ… qua đó, giúp các em có cơ hội thực hành, trải nghiệm, phát huy năng khiếu nghệ thuật.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc trong trường phổ thông, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường chú trọng đầu tư xây dựng phòng học âm nhạc, nhà trường chủ động mua sắm trang thiết bị, nhạc cụ. Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy. Các trường thành lập câu lạc bộ, ban nhạc tạo dựng môi trường nghệ thuật cho các em giao lưu, biểu diễn. Trong quá trình tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký chọn môn học, các trường chú trọng định hướng nghề nghiệp, khuyến khích các em lựa chọn môn học theo sở thích, năng khiếu.