Khơi nguồn sáng tạo từ cơ sở, lan tỏa trong toàn hệ thống công đoàn ngành Xây dựng

Mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi cơ sở một hoạt động đổi mới

Hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Công đoàn Xây dựng Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, với tinh thần “Mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi cơ sở công đoàn một hoạt động đổi mới sáng tạo”.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham quan các thành tựu đổi mới khoa học, công nghệ của Tập đoàn Phenikaa.

CĐXDVN nhấn mạnh việc lan tỏa tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác; khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, tổ chức lao động và phương thức làm việc.

Hoạt động đổi mới sáng tạo được gắn với các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động. Trong đó, chú trọng phát hiện, hỗ trợ, biểu dương và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp có giá trị, nhất là những sáng kiến trực tiếp góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí và nâng cao đời sống người lao động.

CĐXDVN cũng yêu cầu tăng cường kết nối giữa công đoàn, người lao động với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, chuyên gia và các chủ thể có liên quan, tạo môi trường thuận lợi để các sáng kiến của đoàn viên, người lao động được hoàn thiện, ứng dụng và nhân rộng.

Theo yêu cầu, các hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và ý nghĩa; nội dung, hình thức phong phú, bám sát chủ đề của Ngày hội, có sức lan tỏa trong toàn hệ thống công đoàn.

Việc tổ chức hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đoàn viên, người lao động; ưu tiên những hoạt động có sản phẩm, kết quả cụ thể và khả năng tạo tác động thực tế đối với sản xuất, kinh doanh, công tác và đời sống của đoàn viên, người lao động.

Từ ý tưởng đến sáng kiến có giá trị thực tiễn

Công đoàn Xây dựng Việt Nam lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích mỗi đoàn viên đóng góp sáng kiến, giải pháp thiết thực cho sản xuất, công tác và đời sống.

Chủ đề Ngày hội năm 2026 là “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động để lựa chọn thông điệp, nội dung tuyên truyền phù hợp.

Trọng tâm là nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ vai trò của người lao động trong đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các hoạt động được đẩy mạnh trên kênh thông tin của công đoàn, mạng xã hội và nền tảng số, tập trung giới thiệu sáng kiến, giải pháp, mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa tinh thần “mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi cơ sở công đoàn một hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp”.

Các cấp công đoàn lồng ghép hưởng ứng Ngày hội với phong trào thi đua, chương trình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Hình thức tổ chức linh hoạt như ngày hội, tuần lễ, cuộc thi ý tưởng, diễn đàn, tọa đàm, giới thiệu, trưng bày, trình diễn sáng kiến, mô hình tiêu biểu; kết hợp tham quan, trải nghiệm, học tập mô hình ứng dụng công nghệ và truyền thông số.

Tại các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, trọng tâm vận động người lao động đề xuất sáng kiến về nâng cao năng suất, chất lượng; tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng; cải tiến công cụ, thiết bị, quy trình; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và ứng dụng công nghệ số.

CĐXDVN yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và các tổ chức liên quan để kết nối, thúc đẩy ứng dụng sáng kiến. Đồng thời, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận, đánh giá, thử nghiệm, ứng dụng và có hình thức ghi nhận, khen thưởng phù hợp đối với những sáng kiến hiệu quả.

Căn cứ điều kiện thực tế, các hoạt động được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, hình thức. Chương trình diễn ra từ ngày 30/9 đến hết ngày 5/10; các hoạt động có thể tổ chức trước, trong hoặc sau ngày 1/10, phù hợp với kế hoạch của từng cấp công đoàn.