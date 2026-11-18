Đèn lồng Hội An. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà thiết kế, họa sĩ, nghệ nhân và những người quan tâm đến văn hóa, thiết kế Hội An. Thí sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 thành viên.

Theo thể lệ, người dự thi lựa chọn nguồn cảm hứng từ những đặc trưng của nghề làm đèn lồng Hội An như chất liệu, cấu trúc khung tre, kỹ thuật tạo hình, cách căng lụa, hiệu ứng ánh sáng và không gian văn hóa làng nghề. Từ đó, phát triển hệ họa tiết độc bản gồm họa tiết chủ đạo, họa tiết bổ trợ, bảng màu và quy tắc phát triển.

Các thiết kế phải có phương án ứng dụng cụ thể vào sản phẩm phục vụ đời sống như đèn lồng sáng tạo, trang phục, phụ kiện, đồ gia dụng, bao bì, văn phòng phẩm, sản phẩm lưu niệm hoặc thủ công; đồng thời bảo đảm tính khả thi trong chế tác.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Những phương án phù hợp có cơ hội phối hợp cùng nghệ nhân và cơ sở sản xuất thủ công Hội An để chế tác sản phẩm mẫu. Dự kiến, 15 ý tưởng thiết kế xuất sắc cùng các sản phẩm mẫu sẽ được trưng bày tại Quảng trường sông Hoài trong khuôn khổ Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6/12. Ban tổ chức nhận đăng ký trước ngày 19/11/2026.