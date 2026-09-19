Khơi nguồn sáng tạo cho học sinh

Nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và đề cao việc hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, từ năm 2023, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Nam Đông Hà) đưa mô hình giáo dục STEM vào trường học.

Trong không khí Tết Trung thu đang đến gần, cô và trò đã tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM với chủ đề: “Sáng tạo với lồng đèn trung thu”. Các em học sinh được tham gia trải nghiệm với các hoạt động từ việc lên ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị vật liệu, phân công nhiệm vụ và thực hành cắt dán những chiếc lồng đèn trung thu. Với việc sử dụng chủ yếu là các nguyên liệu tái chế cùng sự hướng dẫn của cô giáo, các em học sinh đã tạo nên những chiếc lồng đèn đẹp mắt.

Hoạt động trải nghiệm làm đèn Trung thu tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh: A.T

Em Nguyễn Trần Quang Huy, Trường tiểu học Võ Thị Sáu vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay chúng em được tự tay làm những chiếc đèn trung thu bằng các vật liệu tái chế như chai nhựa, bìa carton và que kem. Ban đầu em thấy hơi khó vì phải tính toán kích thước sao cho cân đối, nhưng nhờ cô giáo hướng dẫn và các bạn cùng làm nên sản phẩm hoàn thành rất đẹp. Em thấy buổi học hôm nay vừa vui, vừa giúp chúng em hiểu thêm về ý nghĩa của Tết Trung thu. Em sẽ đem chiếc đèn này về nhà để phá cỗ cùng gia đình”.

Mô hình giáo dục STEM dựa trên sự tiếp cận những kiến thức liên môn. Từ đó, giúp học sinh vận dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ, toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống gắn liền với thực tế hàng ngày. Tham gia hoạt động trải nghiệm, không chỉ giúp các em học sinh giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn là cơ hội để các em nâng cao hiểu biết, phát triển kỹ năng xã hội, bồi dưỡng năng khiếu, tư duy sáng tạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: “Đối với lứa tuổi tiểu học, việc đưa mô hình giáo dục STEM vào các hoạt động trải nghiệm thực tế mang lại hiệu quả tích cực. Các em được tự tay lắp ráp, đo đạc, thử nghiệm và ứng dụng kiến thức để sáng tạo ra những sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, giúp các em bồi dưỡng năng khiếu, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và phát triển toàn diện các kỹ năng xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục hiện đại trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đây là phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, giúp các em được tiếp cận sớm với nền giáo dục tiên tiến, được phát triển toàn diện về trí tuệ lẫn thể chất.

Mô hình giáo dục STEM giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội và tư duy sáng tạo - Ảnh: A.T

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn xã Cam Lộ cũng đã áp dụng mô hình STEM vào chương trình giảng dạy thông qua các hoạt động ngoài trời, tổ chức các chuyên đề, ngày hội STEM với nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, một trong những hoạt động đã được tổ chức tại Ngày hội STEM với chủ đề “Nếp sống và tư duy khoa học” mang đến không khí sôi nổi và hào hứng cho các em học sinh.

“Em ấn tượng nhất là phần trình diễn thời trang từ các vật liệu tái chế như vỏ chai, túi nilon, vừa đẹp mắt lại giúp chúng em hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường. Khi cùng các bạn thi làm sản phẩm theo nhóm, em không chỉ được tự tay tạo ra những đồ dùng hữu ích mà còn học được cách suy nghĩ, tính toán sao cho khoa học. Những hoạt động trải nghiệm như thế này giúp chúng em tiếp thu bài học dễ hiểu hơn và thêm yêu thích các môn khoa học”, em Dương Lê Bảo Anh, Trường tiểu học Cam Lộ chia sẻ.

Với mục đích khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên, học sinh cấp tiểu học, THCS giới thiệu sản phẩm của bài học STEM, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật được ngành GD-ĐT tổ chức tại các địa phương đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của học sinh các trường học.

Với sự đa dạng các sản phẩm STEM như: Các mô hình khoa học, thiết bị công nghệ, hoặc những sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục... mang tính thực tiễn cao và thể hiện tính sáng tạo của học sinh.

Giáo dục STEM là một trong những định hướng trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: A.T

Em Nguyễn Gia Hân, Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà cho biết: “Em cùng các bạn thấy rất hào hứng khi được mang những sản phẩm nghiên cứu của nhóm đến giới thiệu. Từ những kiến thức học trên lớp, chúng em đã tìm tòi, ứng dụng công nghệ và khoa học để sáng tạo ra các mô hình mang tính thực tiễn cao, hướng đến giải quyết các vấn đề về môi trường cũng như đời sống hàng ngày. Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích giúp chúng em thỏa sức sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tư duy và làm việc nhóm, mà còn là động lực lớn để chúng em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong tương lai”.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh: “Ngành GD-ĐT xác định đây là định hướng trọng tâm để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua các tiết học trải nghiệm, các ngày hội STEM, học sinh không chỉ được rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề mà còn tìm thấy niềm vui trong học tập. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và chuyên môn để không gian sáng tạo STEM được lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn trong các cấp học”.