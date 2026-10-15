Khơi nguồn sáng kiến cải cách hành chính từ cơ sở

Điều quan trọng là mỗi ý tưởng cần xuất phát từ những vướng mắc thực tế, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cho công việc, người dân, doanh nghiệp.

Pano phát động Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 - năm 2026 của phường Tây Hồ. Ảnh: Tây Hồ

Sáng kiến được nối dài trong thực tiễn

Tại Trường THCS Hoàng Liệt, câu chuyện đổi mới quản trị nhà trường gắn với những yêu cầu cụ thể trong công việc. Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, từng đạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2025 với sáng kiến “Đưa camera AI vào quản lý giáo dục”. Sáng kiến tiếp tục được vận dụng trong thực tế, đồng thời khơi gợi cho cô và tập thể nhà trường những hướng cải tiến mới.

Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (thứ tư từ phải sang) đạt giải Triển vọng tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2025. Ảnh: Hiền Thu

Theo cô Nguyễn Thị Xuân, sau khi sắp xếp, sáp nhập, yêu cầu chuyển đổi phương thức từ quản lý sang quản trị trở nên đặc biệt quan trọng đối với nhà trường. Trên cơ sở những kinh nghiệm từ sáng kiến đạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính năm 2025, Ban Giám hiệu đã cùng bàn bạc, mạnh dạn xây dựng các hệ thống điều hành riêng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà trường. Nổi bật là hệ thống quản trị tích hợp, hỗ trợ phân công nhiệm vụ, quản lý nhân sự, đánh giá cán bộ, giáo viên, cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Đáng chú ý, phần mềm giao việc được thiết kế theo nhu cầu của nhà trường. Nhiệm vụ được chuyển tới tài khoản người phụ trách, xác định thời hạn hoàn thành và có chức năng nhắc việc khi gần đến hạn hoặc chậm tiến độ. Tài liệu được lưu trữ theo từng nhóm công việc trên môi trường số, giúp cán bộ quản lý thuận tiện tra cứu, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Với 227 cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc tổ chức công việc trên một hệ thống thống nhất có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động điều hành. Nhà trường đang triển khai theo từng bước, trước mắt tập trung vào các đầu mối, tổ trưởng và người phụ trách bộ phận.

“Trước đây, việc giao nhiệm vụ được thực hiện qua văn bản hoặc các nhóm trao đổi riêng lẻ, khiến người quản lý mất thêm thời gian theo dõi, tìm kiếm thông tin và có thể bỏ sót công việc. Khi áp dụng hệ thống mới, nhiệm vụ được tập trung trên một nền tảng, có người phụ trách, thời hạn hoàn thành và chức năng nhắc việc, giúp công tác điều hành thuận tiện, khoa học hơn, đồng thời hạn chế thất lạc văn bản, tài liệu”, cô Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.

Thầy cô Trường THCS Hoàng Liệt tích cực đổi mới, vận dụng sáng kiến vào thực tiễn giáo dục. Ảnh: PV

Câu chuyện ở Trường THCS Hoàng Liệt cho thấy, một sáng kiến hay không chỉ dừng lại ở giải thưởng, mà ý nghĩa rộng lớn hơn là khi được kiểm nghiệm trong thực tế, trở thành động lực thôi thúc mở ra những giải pháp mới, đáp ứng thiết thực yêu cầu công việc.

Các địa phương tích cực hưởng ứng cuộc thi

Theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 21-4-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính lần thứ 3 nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị phát huy tính sáng tạo, tìm ra những giải pháp có tính khả thi, có thể áp dụng thực tế và nhân rộng. Hạn tiếp nhận bài dự thi là ngày 15-9-2026; công tác chấm thi, trao giải dự kiến diễn ra trong quý IV-2026.

Theo thông tin cập nhật về tiến độ tổ chức, Ban Tổ chức đã tiếp nhận nhiều bài dự thi và đang tiến hành phân loại, đánh giá, chấm điểm.

Thực hiện kế hoạch của thành phố, nhiều xã, phường đã ban hành kế hoạch hoặc thông báo triển khai cuộc thi trên địa bàn, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc tham gia. Cách tổ chức có điểm chung là khuyến khích phát hiện bất cập trong thực thi công vụ, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tại phường Ba Đình, đầu tháng 5-2026, UBND phường ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, trong đó hướng tới phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phường sẽ lựa chọn những ý tưởng có khả năng áp dụng để thí điểm, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân.

Phường Tây Hồ cũng vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia đề xuất ý tưởng, giải pháp. Mục tiêu được đặt ra là tìm kiếm những mô hình thiết thực, có khả năng áp dụng, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và các chỉ số đánh giá hoạt động của chính quyền địa phương. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải đăng ký ít nhất 1 mô hình, giải pháp, ý tưởng mới về công tác cải cách hành chính. UBND phường thẩm định, chọn lọc ít nhất 2 mô hình, giải pháp hiệu quả, thiết thực, đăng ký tham gia dự thi cấp thành phố.

Pano triển khai cuộc thi của xã Thường Tín. Ảnh: Thường Tín

Ở xã Thường Tín, UBND xã triển khai cuộc thi tới các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học trên địa bàn. Đối tượng tham gia được mở rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học và THCS. Địa phương tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến qua bộ phận chuyên môn để tổng hợp, tham gia cuộc thi theo quy định. Cách triển khai này tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp, trong đó có trường học, tham gia đề xuất giải pháp cải cách hành chính phù hợp với công việc của mình.

Với tinh thần tích cực hưởng ứng cuộc thi, UBND phường Tương Mai đã tổng hợp 5 sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính và thực hiện nhập, cập nhật trên Hệ thống tổng hợp sáng kiến cách hành chính thành phố Hà Nội, phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và lựa chọn sáng kiến của thành phố.

Cùng với việc triển khai kế hoạch, một số phường còn trực quan hóa công tác tuyên truyền bằng các pano phát động cuộc thi. Với cách trình bày nổi bật, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, các pano giúp thông tin về cuộc thi dễ nhìn, dễ nhớ, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và khuyến khích cán bộ, công chức, người dân quan tâm, tham gia đề xuất sáng kiến.

Việc các xã, phường tích cực triển khai cuộc thi cho thấy hoạt động tìm kiếm sáng kiến đã được coi trọng ở cơ sở. Song, hiệu quả cuối cùng không nằm ở số lượng kế hoạch hay số lượng bài dự thi mà ở chất lượng ý tưởng được đề xuất, khả năng triển khai và kết quả mang lại. Các giải pháp có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể trọng công việc hằng ngày như rút gọn quy trình nội bộ, thống nhất cách lưu trữ hồ sơ, nhắc việc đúng hạn, hỗ trợ người dân kê khai trực tuyến hay giúp cán bộ tra cứu thông tin nhanh hơn.

Cuộc thi chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị nhìn thẳng vào những bất cập trong hoạt động của mình, chủ động tìm cách khắc phục và chia sẻ những mô hình hiệu quả. Như mục tiêu được UBND thành phố Hà Nội xác định tại Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 21-4-2026, cuộc thi hướng tới tìm ra những “Ý tưởng, giải pháp tiêu biểu, có khả năng áp dụng trên thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên toàn thành phố”. Đây cũng là thước đo quan trọng đối với mỗi sáng kiến: Không chỉ mới về ý tưởng mà còn phải giải quyết được vấn đề thực tế, có hiệu quả và khả năng áp dụng rộng rãi.