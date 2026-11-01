Khơi nguồn lực Bắc-Nam, nâng tầm doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng

Lãnh đạo TOMECO giới thiệu sản phẩm với Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (giữa) và các đại biểu khi tới thăm và khánh thành nhà máy TOMECO SI. Ảnh: Khắc Kiên

Mở rộng không gian phát triển

Thực tế cho thấy, hạn chế của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện thiếu tính liên kết và thông tin nên khả năng khai thác tìm kiếm thị trường, cùng nhau thực hiện các đơn hàng lớn, có giá trị chưa xứng với tiềm năng.

Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành các mạng lưới liên kết doanh nghiệp liên vùng có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Đây là giải pháp mở rộng thị trường, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, tăng khả năng bổ trợ giữa các doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của hệ sinh thái sản xuất trong nước.

Các đại biểu chứng kiến lãnh đạo HANSIBA và HASI ký kết hợp tác. Ảnh: Hoàng Anh

Từ yêu cầu đó, ngày 30-10-2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (HASI) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm cụ thể hoá mục tiêu.

Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực HANSIBA, Hà Nội và khu vực miền Bắc có hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, công nghệ và mạng lưới doanh nghiệp cung ứng phục vụ nhiều ngành sản xuất. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam có thế mạnh về sản xuất, thương mại, dịch vụ công nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp đa dạng.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực HANSIBA nhấn mạnh tầm quan trong của liên kết. Ảnh: Hoàng Anh

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp hội viên từng đối mặt với tình trạng bên mua tiếp cận riêng từng nhà cung cấp để so sánh giá. Vì vậy, thay vì mỗi đơn vị tự tìm cách cạnh tranh với nhau, HANSIBA đã thúc đẩy các doanh nghiệp trao đổi, phối hợp sản xuất và chia sẻ đơn hàng vì lợi ích chung.

“Việc liên kết tăng khả năng tiếp cận khách hàng, giúp doanh nghiệp tận dụng năng lực sản xuất của nhau. Một doanh nghiệp có thế mạnh về gia công cơ khí có thể phối hợp với đơn vị chuyên về nhựa kỹ thuật, xử lý bề mặt hoặc các công đoạn khác để đáp ứng yêu cầu của nhà mua hàng”, ông Nguyễn Vân dẫn dụ.

HANSIBA hiện có hơn 300 doanh nghiệp hội viên trực tiếp sản xuất linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Song, việc mở rộng mạng lưới hợp tác, liên kết nguồn lực Bắc–Nam sẽ mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt khi phát huy lợi thế vùng.

Chuyển hoá thành giá trị hơn

Mục tiêu của thỏa thuận là thiết lập quan hệ hợp tác, quan trọng hơn là chuyển hóa cam kết thành những chương trình có giá trị thiết thực hơn cho doanh nghiệp.

HANSIBA và HASI cam kết cụ thể hoá thoả thuận để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, HANSIBA và HASI sẽ phối hợp chia sẻ thông tin về năng lực doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, sản phẩm và nhu cầu mua hàng để gia tăng giá trị; tổ chức các hoạt động kết nối cung-cầu giữa doanh nghiệp hội viên… Thông tin và phản biện các chính sách liên quan; phối hợp tổng hợp những khó khăn của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp phù hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức để cùng phát triển.

Đồng thời hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp FDI, các nhà sản xuất lớn và đối tác quốc tế. Để thu hẹp khoảng cách với các nhà cung cấp trong khu vực và quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành, tiến độ, công nghệ và tính ổn định trong sản xuất để tiếp cận những đơn hàng mới...

Giao lưu và tham quan dây chuyền tại nhà máy của ANMI TOOLS. Ảnh: Khắc Kiên

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch HASI thẳng thắn, cách nhận diện công nghiệp hỗ trợ còn chưa đầy đủ để phát triển ngành. Ngoài những lĩnh vực trực tiếp sản xuất linh kiện, phụ tùng, hoạt động cần đến nhiều ngành hỗ trợ khác như xử lý bề mặt, vật tư tiêu hao, logistics, phần mềm và hạ tầng phục vụ sản xuất. Nếu các lĩnh vực này không được kết nối trong một hệ sinh thái chung, doanh nghiệp khó có thể cung cấp những giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng.

HASI hiện đang phát triển nền tảng dữ liệu HASI HUB, hướng đến việc số hóa thông tin doanh nghiệp, năng lực sản xuất, sản phẩm, công nghệ và vị trí nhà máy. Nền tảng này được thiết kế để hỗ trợ tìm kiếm, đối chiếu nhu cầu của bên mua với năng lực của nhà cung cấp. Mô hình kết nối đã tích hợp gần 500 doanh nghiệp được xây dựng theo nguyên tắc “Đúng mạng lưới–Đúng cơ hội–Đúng năng lực”, nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm đối tác và giảm tình trạng kết nối dàn trải…

Trước thực tế, lãnh đạo HANSIBA mong muốn, doanh nghiệp hội viên có thể mở rộng hoạt động tại khu vực phía Nam, tham gia mạng lưới của HASI và ngược lại, tạo điều kiện chia sẻ thị trường, đối tác và cơ hội sản xuất. Còn phía HASI đề xuất, tăng cường giao lưu thực tế tại các nhà máy, kết nối dữ liệu và phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế… Khi mang lại lợi ích thiết thực, cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cùng phát triển sẽ góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thỏa thuận giữa HANSIBA và HASI kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước, phát huy thế mạnh của mỗi bên, lợi thế vùng miền sẽ góp phần nâng cao tính chủ động về năng lực sản xuất, công nghệ, quản trị và khả năng tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.