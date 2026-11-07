Khơi nguồn khát vọng 'Con nước mới' ở Cà Mau

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CamaUP'26), mở ra chặng đường bứt phá mới cho cộng đồng startup địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Với chủ đề “The New Tide-Con nước mới”, Ngày hội CamaUP’26 vừa diễn ra tại Cà Mau không chỉ mở ra không gian giao lưu sôi động mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của Cà Mau nhằm kết nối chính sách, công nghệ, thị trường và các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Giải bài toán công nghệ để con tôm Cà Mau vươn

Ngày hội CamaUP’26 tại Cà Mau hội tụ hàng trăm startup, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và các tập đoàn hàng đầu. Không khí cởi mở, chân thành tại diễn đàn đã truyền thêm hơi ấm khích lệ tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ vùng sông nước Cà Mau.

Dưới góc nhìn của một nhà khoa học thực chiến giàu kinh nghiệm, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan đã mang đến ngày hội những phân tích sắc bén đầy tâm huyết về tiềm năng ngành tôm, cũng là trụ cột kinh tế của Cà Mau.

Quang cảnh Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cà Mau thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Theo vị Tiến sĩ, con tôm Cà Mau lâu nay sở hữu lợi thế sinh thái rất lớn nhưng giá trị gia tăng vẫn chưa tương xứng do thói quen canh tác truyền thống còn khá lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nuôi thành công còn đạt thấp và tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước…

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ mang đến diễn đàn những phân tích về tiềm năng của ngành tôm trong khởi nghiệp.

Để vực dậy và giúp ngành tôm bứt phá, các dự án khởi nghiệp cần tập trung giải quyết 8 điểm nghẽn trọng yếu: thiết bị đo đạc chuyên dụng phụ thuộc hàng ngoại; xử lý triệt để chất thải hữu cơ và lạm dụng hóa chất; kiểm soát bệnh truyền nhiễm; siết chặt chất lượng con giống; tối ưu hóa kỹ thuật vận hành ao nuôi; tháo gỡ khó khăn vốn đầu tư hạ tầng công nghệ; giảm phụ thuộc thương lái và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 3 từ trái qua) ghé thăm gian hàng đoạt giải nhất Hội thi Trưng bày và Quảng bá dịch vụ-CamaUP'26 của Mầm non-Trung tâm Ngoại ngữ -Tiền tiểu học Đạt Thành.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ nhấn mạnh rằng, việc nghiên cứu các giải pháp phòng bệnh chủ động, kiểm soát môi trường nước và tối ưu hóa chuỗi cung ứng chính là “chìa khóa vàng” để nâng tầm thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

“Khởi nghiệp trong nông nghiệp thủy sản không phải là làm những điều quá xa xôi, mà là dùng tri thức mới để giải quyết đúng những bài toán hôi thối, dịch bệnh thực tế đang tồn tại ngay trên ruộng đồng, ao nuôi của quê hương mình”, vị Tiến sĩ gợi mở.

Những chia sẻ gần gũi của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã mở ra tư duy mới cho hàng loạt startup trẻ Cà Mau đang theo đuổi mô hình kinh tế thủy sản xanh.

Thổi“hồn văn hóa” vào du lịch sinh thái

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, không khí khởi nghiệp tại Cà Mau còn lan tỏa mạnh mẽ sang ngành dịch vụ và du lịch-nơi vùng đất ngập mặn chứa đựng kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn chia sẻ tại diễn đàn và cho rằng, tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng du lịch để khởi nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đánh giá rất cao dư địa phát triển du lịch của Cà Mau trong bức tranh chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 26, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030 đóng góp 10-12% GDP, chính là đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp lĩnh vực này, trong đó Cà Mau.

Trong không gian bên lề của Ngày hội CamaUP’26, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (chỉ tay) hưởng ứng chuyển đổi số khi thử nghiệm các dịch vụ số của các nhà mạng.

Bà Hoa nhận định, Cà Mau sở hữu nguồn tài nguyên du lịch sinh thái vô cùng độc đáo với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng ngập ngọt; nơi giá trị văn hóa-lịch sử gắn với di sản Đờn ca tài tử, nghề gác kèo ong, làm muối, tôm khô…, cùng triết lý sống hào sảng, hiếu khách của người dân phương Nam.

Tuy nhiên, để các dự án khởi nghiệp du lịch bước ra khỏi phạm vi nhỏ lẻ và tạo được sức hút bền vững, dự án của các bạn trẻ cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh liên kết vùng và thổi “hồn văn hóa” vào từng sản phẩm trải nghiệm.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) ghé thăm các gian hàng OCOP trong khuôn khổ Ngày hội CamaUP’26.

Bà Ánh Hoa gợi mở: “Du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm một chuyến đi ngắm cảnh đơn thuần, mà họ khát khao trải nghiệm chiều sâu văn hóa và câu chuyện bản địa. Khi các startup Cà Mau biết kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên trù phú với dịch vụ chuyên nghiệp và câu chuyện thương hiệu xúc động, sản phẩm du lịch Đất Mũi-Cà Mau chắc chắn sẽ vươn xa”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại diễn đàn, mong muốn cộng đồng khởi nghiệp hãy tận dụng thế mạnh tỉnh nhà để tạo ra giá trị mới.

Nhìn lại toàn bộ chuỗi hoạt động tại Ngày hội CamaUP’26, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Theo vị Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, chính quyền tỉnh luôn xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và không gian hỗ trợ để các ý tưởng khởi nghiệp có môi trường nảy mầm, lớn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Luân mong muốn cộng đồng khởi nghiệp tỉnh nhà hãy luôn giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, tận dụng tối đa những thế mạnh sẵn có của vùng đất Cà Mau để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch tỉnh gửi gắm: “Mỗi con nước mới tràn về không chỉ mang theo phù sa màu mỡ cho ruộng đồng mà còn tiếp sức cho khát vọng vươn xa của các startup vùng sông nước. Chúng tôi kỳ vọng tinh thần đổi mới sáng tạo từ ngày hội hôm nay cũng như một “con nước mới”, khơi thông mọi nguồn lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để các startup Cà Mau tự tin chèo lái con thuyền doanh nghiệp vươn ra biển lớn”.

Con nước là nhịp sống và là cách người dân sông nước Cà Mau hiểu thiên nhiên để vươn lên. Con nước mới trong giai đoạn hiện nay càng đòi hỏi cao hơn. Trong hành trình đó, khoa học-công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo chính là chiếc chìa khóa vàng để biến lợi thế tiềm năng thành giá trị thực tiễn, chung tay đưa con thuyền kinh tế Cà Mau rẽ sóng ra biển lớn.