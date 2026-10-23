Khơi nguồn cho kinh tế biên giới Lâm Đồng

Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Bu Prăng, xã Quảng Trực

Giao thương chưa tương xứng tiềm năng

Theo Sở Công thương, giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu Bu Prăng - Đắk Đam và Đắk Peur - Bu Sara đạt 26,9 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 11 triệu USD, nhập khẩu đạt 15,9 triệu USD. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu gắn với nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của hai bên. Vì vậy, quy mô kim ngạch những năm gần đây vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu mở rộng hợp tác kinh tế biên giới. Hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới cũng chưa tạo ra giá trị đáng kể.

Trong khi đó, hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại qua các cặp cửa khẩu biên giới chưa được đầu tư phát triển đồng bộ. Do đó, quan hệ thương mại biên giới giữa hai bên có nhiều hạn chế, chậm phát triển. Hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại ở mức khiêm tốn và giao thương chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch xây), sắn tươi, khô, dăm gỗ nguyên liệu, gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Kiểm tra hàng hóa qua lại cửa khẩu

Mặt khác, các hoạt động đầu tư giữa Đắk Nông trước đây và Mondulkiri chủ yếu dừng ở tìm kiếm cơ hội đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ. Số dự án triển khai còn ít và chưa có doanh nghiệp đầu tư qua lại giữa hai bên.

Theo các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các xã dọc biên giới, để kinh tế vùng biên phát triển, yêu cầu đặt ra là phải chuyển hoạt động xúc tiến thương mại thành những kết nối kinh doanh cụ thể. Các hoạt động hội chợ, hội nghị, chương trình quảng bá sản phẩm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp tìm được đối tác, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và tiến tới hợp tác sản xuất, chế biến, phân phối.

Khơi thông nguồn lực

Để tạo điều kiện cho kinh tế biên giới phát triển, Lâm Đồng đang triển khai các định hướng quy hoạch gắn với nâng cấp hạ tầng giao thông và thương mại. Trong đó, theo quy hoạch tỉnh Đắk Nông (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định phát triển hạ tầng thương mại biên giới nhằm phát huy lợi thế cửa ngõ quốc tế, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến đầu mối tiêu thụ, thúc đẩy trao đổi thương mại và cải thiện đời sống cư dân vùng biên.

Hải quan Cửa khẩu Bu Prăng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh

Theo đó, Lâm Đồng đang tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu vực biên giới, trong đó có tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và 9 tuyến đường cấp tỉnh, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối thuận lợi với các cửa khẩu. Cùng với đó, việc quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng định hướng nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế.

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương, cùng với giao thông và cửa khẩu, Lâm Đồng định hướng hình thành các trung tâm logistics gắn với cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Peur, đồng thời phát triển các điểm logistics, kho vận quy mô nhỏ tùy theo nhu cầu của từng địa phương.

Hệ thống kiểm tra hành lý tại cửa khẩu Bu Prăng

Cùng với đó là thúc đẩy và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới giữa Lâm Đồng với Vương quốc Campuchia, bao gồm hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng hóa… nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Định hướng này nhằm từng bước phát triển hệ thống logistics đa phương thức, logistics nông sản và chuỗi lạnh, phục vụ xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa trong vùng và liên vùng.