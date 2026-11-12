Khối ngoại 'xả' mạnh FPT, VN-Index đảo chiều giảm hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 12/11 với diễn biến kém tích cực. Dù chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong đêm trước nhờ dòng tiền quay trở lại nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường trong nước không duy trì được đà phục hồi sau hai phiên tăng liên tiếp.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, tập trung tại các nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Kết phiên, VN-Index giảm 12,15 điểm, xuống còn 1.734,75 điểm.

FPT bị bán ròng gần 450 tỷ đồng trong phiên ngày 12/11.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 216 mã giảm giá, trong đó có 4 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có 107 mã tăng giá, gồm 8 mã tăng trần.

Nhóm ngân hàng ghi nhận phần lớn cổ phiếu điều chỉnh. BID giảm 1,08%, SHB mất 1,35%, VPB giảm 1,79%, EIB giảm 1,22%, MBB giảm 1,03% và TCB giảm 1,37%. Một số mã như STB, LPB và NAB vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng chìm trong sắc đỏ. VIC giảm 0,9%, VHM mất 0,48%; các mã DXG, KBC, NVL, TCH và BCM đồng loạt giảm giá. Trong khi đó, KDH, VRE, VPI, SJS và NLG tăng khoảng 1%.

Áp lực bán cũng lan sang nhóm chứng khoán. VCK giảm 2,28%, VND mất 2,68%; các mã VIX, SSI, TCX, ORS và VCI cùng giảm trên 1%.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác, GEX giảm 1,79%, GEE mất 2,97%, HVN giảm 2,22%, HPG giảm 1,41%, FPT giảm 2,65% và BVH giảm 2,01%.

Trái chiều với diễn biến chung, nhóm xây dựng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá. DPG tăng mạnh 6,46%, CTD tăng 3,62%, GEL tăng 1,74% và PC1 tăng 0,9%. CII và GMD cũng nhích nhẹ lần lượt 0,35% và 0,19%.

Một số cổ phiếu thuộc các ngành khác cũng đi ngược xu hướng như PLX tăng 2,28%, REE tăng 2,49%, DCM tăng 2,17% và NKG tăng 2,44%.

Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng 2,75% trong phiên. Diễn biến này diễn ra sau khi MSCI công bố kết quả rà soát định kỳ tháng 11/2026 đối với bộ chỉ số MSCI Frontier Markets Index vào rạng sáng 12/11 theo giờ Việt Nam.

Theo kết quả cập nhật, MSCI bổ sung 12 cổ phiếu và loại 10 mã khỏi danh mục chỉ số. Trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam có hai đại diện được thêm vào là PNJ và Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG). Ở chiều ngược lại, FTS, DIG và PC1 bị loại khỏi rổ chỉ số.

Việc được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index giúp PNJ và NLG gia tăng mức độ hiện diện trong bộ chỉ số tham chiếu của thị trường cận biên. Khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ tham chiếu chỉ số sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng phân bổ và kế hoạch giao dịch của từng quỹ.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều trong phiên 12/11. Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường.

FPT là cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất với giá trị bán ròng gần 450 tỷ đồng. Mức bán ròng tại mã này cao hơn đáng kể so với các cổ phiếu đứng sau. KDH bị bán ròng 107,08 tỷ đồng, STB là 98,74 tỷ đồng, SHB đạt 56,21 tỷ đồng và VIC ở mức 35,74 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, HDB dẫn đầu danh sách được khối ngoại giải ngân với giá trị hơn 60 tỷ đồng. MSN được mua ròng 41,06 tỷ đồng, CTD đạt 28,3 tỷ đồng và VHM là 23,72 tỷ đồng.