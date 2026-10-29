Khối ngoại xả loạt cổ phiếu VN30, gom VPB

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, khối ngoại tiếp tục bán ròng 430 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên bán ròng thứ năm liên tiếp. Khối lượng bán ròng đạt 8,8 triệu cổ phiếu.

Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 459 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 10,5 triệu cổ phiếu.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

TCB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 118 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi phiên được khối ngoại mua ròng trước đó. Theo sau là FPT với 115 tỷ đồng và SSI với 79 tỷ đồng. Hai cổ phiếu thuộc nhóm "họ Vin" là VHM và VPL cũng bị bán ròng lần lượt 65 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 83 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 63 tỷ đồng và SHB với 43 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng còn có VCB và ACB cùng được mua ròng 21 tỷ đồng, trái chiều với diễn biến tại TCB.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Trên HNX, khối ngoại đảo chiều mua ròng 27 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,5 triệu cổ phiếu.

PPE dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 40 tỷ đồng. Trong phiên, cổ phiếu này ghi nhận giao dịch thỏa thuận 1,6 triệu đơn vị, tương đương 44,44% vốn của doanh nghiệp, với tổng giá trị 40,3 tỷ đồng. Mức giá thỏa thuận bình quân đạt 25.200 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, PPE kết phiên tại mức giá sàn 21.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 17% so với giá giao dịch thỏa thuận. Theo dữ liệu giao dịch khối ngoại, toàn bộ giá trị mua ròng tại PPE trong phiên đến từ giao dịch thỏa thuận nói trên.

Xếp sau PPE là IDC với giá trị mua ròng gần 8 tỷ đồng. SHS và MBS cũng được mua ròng lần lượt hơn 6 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng, trong khi CEO đạt hơn 1 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại được mua ròng dưới 600 triệu đồng.

Ở chiều bán, PVS dẫn đầu với giá trị hơn 28 tỷ đồng. Các mã BVS, KSF, NVB cùng một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng nhưng giá trị từng mã đều dưới 1 tỷ đồng.

Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2,5 tỷ đồng. DRI tiếp tục dẫn đầu chiều mua với giá trị gần 8 tỷ đồng, trong khi ABI, FOC và MML cùng một số mã khác được mua ròng dưới 300 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, MSR bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng, tiếp đến là VGT với hơn 2 tỷ đồng và OIL với 500 triệu đồng. VEA tiếp tục nằm trong danh sách bán ròng với giá trị 100 triệu đồng.