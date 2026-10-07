Khối ngoại xả gần 30 triệu cổ phiếu PNJ, KOS tiếp tục sàn

Thị trường chứng khoán ngày 7/10 tiếp tục ghi nhận diễn biến đáng chú ý tại nhóm cổ phiếu PNJ và KOS khi cả hai cùng chịu áp lực bán mạnh. Trong đó, PNJ giảm 6,2% với thanh khoản đột biến và ghi nhận giá trị bán ròng rất lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, còn KOS tiếp tục nối dài chuỗi phiên giảm hết biên độ.

PNJ thủng đáy cũ, khối ngoại bán gần 563 tỷ đồng

Kết phiên 7/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 6,2%, xuống còn 18.900 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với vùng đáy khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào cuối tháng 3/2020.

Đáng chú ý, thanh khoản PNJ trong phiên tăng vọt. Có tới 51,8 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 992 tỷ đồng. Đây là một trong những phiên có khối lượng giao dịch đột biến của cổ phiếu này sau phiên giao dịch 2/10 với tổng khối lượng hơn 76 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, áp lực bán từ khối ngoại trở thành tâm điểm. Theo ghi nhận, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 30 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng giá trị khoảng 563 tỷ đồng, trong khi chiều mua vào chỉ đạt khoảng 8,3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 159 tỷ đồng.

Diễn biến bán mạnh của cổ đông lớn và khối ngoại diễn ra trong bối cảnh PNJ đang trải qua chuỗi giảm giá mạnh. Tính từ ngày 28/9 đến phiên 7/10, cổ phiếu PNJ đã có 6 phiên giảm sàn. Từ mức tham chiếu 33.000 đồng/cổ phiếu ngày 28/9, thị giá PNJ hiện đã giảm khoảng 42,7%.

Đà giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường của PNJ mất khoảng 6.038 tỷ đồng chỉ sau 8 phiên giao dịch. Hiện vốn hóa thị trường của PNJ còn khoảng 9.672 tỷ đồng.

Trong phiên 2/10 và 7/10, cổ phiếu PNJ ghi nhận diễn biến giao dịch đáng chú ý của khối ngoại. Nguồn TradingView

Ngoài ra, diễn biến khối ngoại bán mạnh trong phiên 7/10 diễn ra sau khi PNJ công bố thông tin về việc một số nhóm cổ đông tổ chức nước ngoài lớn đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu.

Theo thông tin công bố sáng 7/10, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại PNJ.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 2/10/2026, có 17/21 quỹ thành viên thuộc nhóm này thực hiện mua bán cổ phiếu PNJ. Sau các giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ do nhóm T. Rowe Price nắm giữ giảm từ hơn 30,8 triệu đơn vị, tương đương 6,02% vốn, xuống còn khoảng 25,4 triệu đơn vị, tương đương 4,95% vốn.

Như vậy, nhóm này đã giảm sở hữu khoảng 5,4 triệu cổ phiếu PNJ, đồng thời tỷ lệ nắm giữ xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Không chỉ T. Rowe Price, Sprucegrove Investment Management Ltd cũng ghi nhận mức giảm sở hữu đáng kể tại PNJ. Nhóm này đã bán khoảng 6,6 triệu cổ phiếu, qua đó giảm lượng nắm giữ từ khoảng 25,8 triệu đơn vị, tương đương 5,04% vốn, xuống còn khoảng 19,2 triệu đơn vị, tương đương 3,75% vốn.

Sau các giao dịch, cả T. Rowe Price Associates và Sprucegrove Investment Management đều không còn nằm trong danh sách cổ đông lớn của PNJ.

KOS nối dài 13 phiên giảm sàn

Trong khi PNJ gây chú ý với thanh khoản đột biến và áp lực bán mạnh từ khối ngoại, cổ phiếu KOS của CTCP KOSY tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực khi nối dài chuỗi 13 phiên giảm sàn liên tiếp tính đến ngày 7/10.

Kết phiên, KOS giảm hết biên độ xuống 11.900 đồng/cổ phiếu. So với mức 30.050 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 21/9, thị giá KOS đã giảm khoảng 60% chỉ sau hơn nửa tháng và

Với thị giá này, KOS ghi nhận vốn hóa thị trường hiện còn 2.576 tỷ đồng, tương ứng đã giảm hơn 3.474 tỷ đồng chỉ trong 13 phiên giao dịch.

Đáng chú ý, lực cầu đối với KOS gần như không xuất hiện. Trong phiên 7/10, chỉ khoảng 53.600 cổ phiếu được sang tay, trong khi lượng dư bán cuối phiên lên tới gần 37 triệu đơn vị rơi vào trạng thái “trắng” bên mua.

Cổ phiếu KOS trong 13 phiên giao dịch liên tiếp đều giảm hết biên độ. Nguồn: TradingView

Chuỗi giảm sàn của KOS diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu do lãnh đạo và các tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo KOSY nắm giữ liên tục xuất hiện giao dịch bán giải chấp.

Theo các báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE ngày 6/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT KOSY, đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 810 cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 30/9 đến 6/10. Sau giao dịch, ông Cường còn sở hữu 72,37 triệu cổ phiếu KOS, tương đương khoảng 33,43% số cổ phiếu đang lưu hành của KOSY.

Cùng thời gian này, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT KOSY, bị công ty chứng khoán bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS trong các ngày 29/9 và từ 1/10 đến 5/10. Sau giao dịch, Địa ốc Kosy còn nắm giữ 9,97 triệu cổ phiếu KOS, tương đương khoảng 4,605% số cổ phiếu đang lưu hành.

Như vậy, theo hai báo cáo mới nhất, tổng lượng cổ phiếu KOS bị bán giải chấp từ lượng nắm giữ của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và tổ chức liên quan chỉ khoảng 8.810 cổ phiếu.

Trước các giao dịch bán giải chấp nói trên, ông Nguyễn Việt Cường và các tổ chức liên quan cũng đã thực hiện một số giao dịch bán cổ phiếu KOS.

Cụ thể, trong giai đoạn 27/8–24/9, ông Nguyễn Việt Cường đã bán thành công 4,2647 triệu cổ phiếu KOS trên tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Tiếp đó, từ 24/9–30/9, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy bán được 22.300 cổ phiếu trong tổng số 250.000 cổ phiếu đăng ký.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 28/9–2/10, CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường và bà Nguyễn Thị Hằng, cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4.500 cổ phiếu KOS. Sau giao dịch, Leo Regulus còn sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10,253% vốn KOSY.