Khối ngoại xả gần 1.000 tỷ đồng phiên 24/9 trên VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) phiên 24/9 ảm đạm với 228 mã chìm trong sắc đỏ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh.

Theo dữ liệu của Fireant, khối ngoại xả 916 tỷ đồng trên sàn HSX với lực bán rất mạnh tại VHM -349,09 tỷ đồng, VIC -176,90 tỷ đồng, VPB -113,85 tỷ đồng...

Diễn biến VN-Index phiên 24/9 (dữ liệu Fireant).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu MSN của nhà Masan trở thành tâm điểm mua gom của khối ngoại với giá trị trên 182,24 tỷ đồng, tiếp đến là GAS 26 tỷ đồng, STB 24 tỷ đồng...

Trên hai sàn còn lại là HNX và UpCom, khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt hơn 6 tỷ và hơn 45 tỷ đồng.

Lực bán mạnh từ khối ngoại cộng hưởng thêm sức ép từ nhóm cổ phiếu lớn đã khiến VN-Index phiên 24/9 giảm 26,56 điểm, tương đương tỷ lệ -1,47%, qua đó đưa chỉ số chung lùi về vùng 1,775,09 điểm, đây cũng là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn.

Lực bán phiên 24/9 lan rộng tại hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán đến bất động sản, dầu khí...

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận VCB -0,68%, BID -1,24%, CTG -1,79%, MBB -0,75%... trong khi ở chiều ngược lại, cổ phiếu VPB có màn 'lội ngược dòng' với mức tăng 0,23%.

Ở góc độ vốn hóa, nhóm cổ phiếu nằm trong rổ VN30 có tác động tiêu cực lên thị trường khi có tới 23 mã chìm trong sắc đỏ, trong khi chỉ có 4 mã tăng.

4 'ngôi sao' trong rổ VN30 phiên 24/9 bao gồm GVR +2,02%, MSN +1,43%, VNM +0,17% và VPB +0,23%.

Dữ liệu bán ròng của khối ngoại phiên 24/9 trên HSX (dữ liệu Fireant).

Ngược lại, nhóm cổ phiếu họ nhà Vin như VIC -2,54%, VHM -4,11% đã kéo chỉ số VN-Index giảm mạnh.

Thanh khoản trong phiên 24/9 có tín hiệu tích cực so với phiên trước. Theo dữ liệu của VPS, sàn HSX ghi nhận thanh khoản đạt hơn 16.600 tỷ đồng, HNX hơn 570 tỷ đồng và UpCom hơn 1.200 tỷ đồng.

Trước phiên giao dịch, giới phân tích đưa ra quan điểm cho rằng, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu với tỷ lệ 40% so với tiền mặt, đồng thời quan sát diễn biến tại những nhóm ngành dẫn dắt để chờ điểm mua phù hợp.