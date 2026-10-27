Khối ngoại vẫn không ngừng tay bán ròng, xả nhiều nhất một cổ phiếu nhà băng

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên 27/10 khi lực cầu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều nhóm ngành.

VN-Index đóng cửa tại 1.761,87 điểm, giảm 1,68 điểm, tương đương 0,10% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy chỉ số đã thu hẹp mức giảm, song dòng tiền vẫn chưa tạo được sự đồng thuận đủ mạnh để thúc đẩy thị trường phục hồi rõ nét.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 13.922 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch gần 632 triệu cổ phiếu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá, với 192 mã giảm, 118 mã tăng và 56 mã đứng giá. Tương quan này cho thấy sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện, dù mức giảm của chỉ số không lớn. Nói cách khác, diễn biến của VN-Index chưa phản ánh đầy đủ sức ép tại nhiều cổ phiếu riêng lẻ.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hóa và tạo sức ép lên thị trường. TCB giảm 0,74%, VPB giảm 1,69%, CTG giảm 0,82% và LPB giảm 2,54%. Ở chiều ngược lại, SHB tăng 0,93%, MBB tăng 0,51%, trong khi một số mã khác duy trì sắc xanh. Nhóm bất động sản cũng diễn biến trái chiều khi VIC tăng 1,35%, nhưng VHM giảm 0,63%. Tại nhóm năng lượng, GAS giảm 1,99% và BSR giảm 1,7%, góp phần kìm hãm đà tăng của thị trường.

Điểm sáng xuất hiện tại một số cổ phiếu bán lẻ và nguyên vật liệu. MWG tăng 1,2%, VPL tăng 1,16%, HPG tăng 0,48%, trong khi MSR tăng mạnh 5,48%. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ lan tỏa để cải thiện đáng kể độ rộng thị trường.

Xét về dòng tiền theo ngành, tỷ trọng phân bổ tăng ở ngân hàng, vận tải, bán lẻ, xây dựng, thép, khai khoáng, hóa chất, hàng không và dịch vụ giải trí; ngược lại, giảm ở bất động sản, chứng khoán, công nghệ thông tin, thực phẩm, thiết bị điện, dầu khí, nuôi trồng nông, hải sản và vật liệu xây dựng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Trong phiên, khối ngoại bán ròng 318,4 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 326,3 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại mua ròng khớp lệnh chủ yếu ở nhóm bất động sản và tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng đáng chú ý gồm TCB, MSN, VIB, VIC, ACB, HPG, VCB, SHB, NVL và FRT. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại nhóm công nghệ thông tin và hàng hóa, dịch vụ công nghiệp, với các mã FPT, GMD, VPL, STB, OCB, HDB, CTG, BSR và LPB.

Ở khối tự doanh, các công ty chứng khoán mua ròng 218,2 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 295,9 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng tại 10/18 ngành, tập trung chủ yếu ở ngân hàng và bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều gồm TCB, VPB, MWG, HPG, VIC, HDB, VNM, STB, ACB và MBB. Trong khi đó, nhóm xây dựng và vật liệu chịu áp lực bán ròng, với các mã đáng chú ý gồm VGC, GMD, VCB, KDH, MSN, FUEVFVND, CII, GEX, FPT và VRE.

Giao dịch thỏa thuận đạt 4.192,4 tỷ đồng, tăng 129,7% và chiếm 27,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Các giao dịch đáng chú ý diễn ra tại HCM, SSB, GEE, HDB, MCH và KAI, chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước. Ngoài ra, ACB ghi nhận giao dịch bán thỏa thuận từ nhà đầu tư nước ngoài sang nhà đầu tư trong nước trị giá 205,9 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua thỏa thuận VNZ trị giá 170,8 tỷ đồng và TCB trị giá 84 tỷ đồng từ nhà đầu tư trong nước.

Nhìn chung, VN-Index được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ, chủ yếu là VIC, với mức đóng góp 5,12 điểm cho chỉ số. Tuy nhiên, lực cầu chưa lan tỏa đủ rộng để tạo động lực phục hồi cho thị trường. Trong bối cảnh chỉ số vẫn ở gần vùng kháng cự 1.780 điểm, khả năng hình thành nhịp tăng bền vững sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu.