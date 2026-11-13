Khối ngoại tiếp tục mua ròng, gom nhiều nhất một cổ phiếu chứng khoán

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11 trong trạng thái giằng co. VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, tương đương 0,01%, lên 1.734,93 điểm.

Giá trị giao dịch trên thị trường đạt khoảng 15.123 tỷ đồng. Dù chỉ số giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá với 192 mã giảm, 108 mã tăng và 69 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa có sự đồng thuận, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index, STB dẫn đầu khi đóng góp 0,90 điểm, tiếp đến là TCB với 0,66 điểm. VJC đóng góp 0,46 điểm, VPB đóng góp 0,41 điểm và POW đóng góp 0,29 điểm. FPT, VPX, MSB, GMD và HDB cũng nằm trong nhóm hỗ trợ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, BID gây áp lực lớn nhất khi lấy đi 0,40 điểm, tiếp theo là VNM (-0,26 điểm), GAS (-0,25 điểm), DMX (-0,24 điểm) và VCB (-0,17 điểm). GVR, BSR, VCK, BCM và GEX cũng nằm trong nhóm kéo giảm chỉ số.

Xét theo diễn biến ngành, nhóm ngân hàng phân hóa rõ nét. STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, MSB tăng 1,55%, VPB tăng 0,91% và HDB tăng 0,44%. Trong khi đó, BID giảm 0,78%, VCB giảm 0,19%, CTG giảm 0,16%, ACB giảm 0,25% và LPB giảm 0,41%.

Nhóm bất động sản nhìn chung giao dịch thận trọng, với VIC và VHM đứng giá. Tại nhóm công nghiệp, VJC tăng 2,12%, GMD tăng 2,42%, trong khi ACV giảm 1,02%. Nhóm nguyên vật liệu phân hóa khi HPG đứng giá, còn GVR giảm 0,68%. Ở nhóm tiêu dùng, VNM giảm 1,11%, MCH giảm 0,32%, trong khi MSN đứng giá.

Nhìn chung, VN-Index duy trì được sắc xanh, nhưng diễn biến phân hóa cùng độ rộng thị trường kém tích cực cho thấy đà phục hồi chưa thực sự vững chắc. Dòng vốn ngoại mua ròng là điểm hỗ trợ đáng chú ý, trong khi diễn biến của nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chỉ số.

Điểm sáng trong phiên đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối này mua ròng 337,5 tỷ đồng trên HoSE. VIX được mua ròng mạnh nhất với 308 tỷ đồng, tiếp đến là POW (86,4 tỷ đồng), VJC (57,8 tỷ đồng), HDB (57,6 tỷ đồng) và MSN (56,1 tỷ đồng). Ngược lại, FPT bị bán ròng 221,5 tỷ đồng, GMD bị bán ròng 56,4 tỷ đồng và BID bị bán ròng 37,4 tỷ đồng.

Trong phiên 13/11, khối tự doanh mua ròng 161,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 575,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tự doanh mua ròng tại 10/18 ngành. Hàng và Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất qua khớp lệnh gồm GMD, VJC, REE, CTD, NLG, ACB, PNJ, FPT, TAL và VHM.

Ở chiều bán, Thực phẩm và Đồ uống là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý gồm MWG, VNM, HPG, VIC, MSB, MSN, POW, MCH, LPB và GAS.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.465,1 tỷ đồng, tăng 12,2% và chiếm 33,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Phiên hôm nay ghi nhận một số giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại LPB, MSN, SSB và GMD, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, VIX ghi nhận giao dịch nước ngoài mua thỏa thuận 269,9 tỷ đồng từ khối tự doanh. Với ACB, khối tự doanh thực hiện bán thỏa thuận 172 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và Đồ uống, Vận tải, Thiết bị điện, Điện, Hàng không, Cao su và Vận tải thủy. Ngược lại, dòng tiền giảm tại các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Dầu khí, Hóa chất và Hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa lớn và nhỏ.