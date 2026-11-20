Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường trong phiên giao dịch ngày 20-11

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 20-11 tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 23 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng khi thị trường giảm sâu đã giúp chỉ số đảo chiều phục hồi, thu hẹp gần như toàn bộ mức giảm và đóng cửa sát mức tham chiếu.

Dù VN-Index phục hồi mạnh, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Hầu hết các nhóm ngành như tiêu dùng, công nghệ thông tin, bất động sản, tiện ích đều nghiêng về sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, có sự phân hóa. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng khá, góp phần kéo VN-Index phục hồi như: STB tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, SSI tăng 2,3%, VND tăng 3,89%; NAB, LPB, CTG và SSB tăng gần 1%.

Riêng nhóm dầu khí cũng ghi nhận diễn biến tích cực, dù đà tăng đã thu hẹp so với mức cao trong phiên: PVD tăng 3,51%; PVS, BSR và PVT tăng gần 1%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp trên sàn HOSE, với giá trị gần 841 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,83 điểm (0,05%), còn 1.688,79 điểm, với 96 mã tăng, 217 mã giảm và 65 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,35 điểm (1,82%), xuống 234,59 điểm, với 40 mã tăng, 80 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 16.000 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt khoảng 16.700 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với phiên trước.