Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn. VN-Index giảm 12,15 điểm, tương đương 0,70%, xuống 1.734,75 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 653,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 15.138 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía giảm giá với 199 mã giảm, 94 mã tăng và 65 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa lớn và trung bình cũng đồng loạt đi xuống. VN30 giảm 0,85%, còn 1.839,43 điểm, với 22 mã giảm, 4 mã tăng và 4 mã đứng giá. VN100 giảm 0,70%, xuống 1.767,14 điểm.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index đến từ VIC khi cổ phiếu này lấy đi 3,53 điểm của chỉ số. Các mã ngân hàng như VPB, TCB, BID, VCB và MBB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực, lần lượt khiến VN-Index giảm 0,83 điểm, 0,66 điểm, 0,56 điểm, 0,52 điểm và 0,42 điểm. GAS, FPT, HPG và VHM tiếp tục gia tăng sức ép lên thị trường.

Xét theo diễn biến ngành, nhóm ngân hàng phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. VPB giảm 1,79%, TCB giảm 1,37%, BID giảm 1,08%, MBB giảm 1,03%, VCB giảm 0,55% và CTG giảm 0,79%. Ở chiều ngược lại, STB tăng 0,58% và LPB tăng 0,55%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực khi VIC giảm 0,9%, VHM giảm 0,48%, dù VRE tăng 0,83%. Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 1,41% và GVR giảm 0,68%. GAS mất 1,61%, trong khi BSR tăng 0,79% và PLX tăng 2,28%. Nhóm tiêu dùng cũng kém tích cực với MCH giảm 0,4%, VNM giảm 0,55% và MSN giảm 0,84%. FPT giảm 2,85%.

Nhìn chung, phiên 12/11 cho thấy áp lực điều chỉnh lan rộng, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng và công nghệ thông tin gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Dòng vốn ngoại bán ròng mạnh, đặc biệt tại FPT, cũng là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm ngành.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng 857,2 tỷ đồng trên HoSE. FPT bị bán ròng mạnh nhất với 450 tỷ đồng, tiếp đến là KDH với 107,1 tỷ đồng và STB với 98,7 tỷ đồng. Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với 60,4 tỷ đồng, theo sau là MSN, CTD và VHM.

Tự doanh mua ròng 324,8 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 313,6 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 12/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Hàng và Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong phiên gồm GMD, REE, NLG, TCB, FPT, VPB, MWG, VJC, E1VFVN30 và CTD.

Ở chiều ngược lại, Dầu khí là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng gồm VRE, MBB, PLX, ACB, CII, VIX, HDB, PAN, SBT và BMP.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.869,7 tỷ đồng, tăng 13,7%, chiếm 30,1% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại LPB, GEX và PET, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, KDH với giá trị 120,6 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư trong nước. MWG ghi nhận giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 86,1 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin (CNTT), Xây dựng, Vận tải, Thép, Bán lẻ, Hàng không và Hàng cá nhân; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Điện và dầu khí, Hóa chất, Vật liệu xây dựng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn và vừa, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ.