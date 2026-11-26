Thị trường chứng khoán phiên 26/11 chịu áp lực điều chỉnh mạnh, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống. Riêng VIC giảm 6,28% xuống 230.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi khoảng 25 điểm của VN-Index. Hai cổ phiếu cùng nhóm là VHM và VPL cũng gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

VIC cũng là cổ phiếu tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị 191,35 tỷ đồng. Hai cổ phiếu cùng nhóm là VPL và VHM cũng bị bán ròng lần lượt 77,04 tỷ đồng và 45,72 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị bán ròng tại ba cổ phiếu nhà Vingroup lên tới hơn 314 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường giảm sâu, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thực tế lại bớt tiêu cực hơn phiên hôm qua. Tổng giá trị bán ròng trên cả ba sàn đạt 142 tỷ đồng, giảm tới 97,5% so với phiên liền trước. Nếu loại trừ giao dịch tại VIC, khối ngoại thực tế ghi nhận mua ròng gần 50 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Áp lực bán xuất hiện tại TCB với 80,99 tỷ đồng, NLG (44,96 tỷ đồng), HPG (44,73 tỷ đồng), MCH (32,14 tỷ đồng) và GMD (31,4 tỷ đồng). Tuy vậy, giá trị bán ròng tại các cổ phiếu này đều dưới 100 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua/bán ròng phiên 26/11 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND dẫn đầu danh sách mua ròng với 61,76 tỷ đồng. Dù vậy, giá trị mua ròng vẫn còn khá khiêm tốn so với giá trị bán ròng gần 483 tỷ đồng trong phiên liền trước.

Lực mua của nhà đầu tư nước ngoài cũng hướng đến CTD với 56,84 tỷ đồng, VNM (55,95 tỷ đồng), VPI (48,34 tỷ đồng), MSN (43,44 tỷ đồng) và VCI (32,4 tỷ đồng). Bất chấp diễn biến điều chỉnh mạnh của thị trường, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu bất động sản như VPI, DXG, KDH và CEO.