Khối ngoại rút ròng gần 4,8 tỷ USD từ đầu năm, một mã chứng khoán trở thành tâm điểm hút tiền trong tuần qua

Chỉ số VN-Index kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 tại hơn 1.725 điểm, giảm hơn 16 điểm so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với giá trị 811 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, khối ngoại vẫn mua ròng khoảng 500.000 cổ phiếu.

Tính riêng trên HOSE, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 930 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng khoảng 122.899 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD.

Xét theo từng cổ phiếu, áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm ngân hàng. MBB là mã bị bán ròng mạnh nhất với 642 tỷ đồng. Trong tuần qua, cổ phiếu này cũng có ba phiên giao dịch liên tiếp đứng đầu danh sách bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất. VCB xếp thứ hai với giá trị bán ròng 585 tỷ đồng.

Ngoài hai mã kể trên, dòng vốn ngoại còn rút khỏi một số cổ phiếu ngân hàng khác như ACB, STB, HDB và BID, dù giá trị thấp hơn. Xu hướng bán ròng cũng xuất hiện tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc những nhóm ngành khác như BSR, FPT, VPL và GMD.

Ở chiều ngược lại, VIX là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trên HOSE trong tuần với giá trị 583 tỷ đồng. Giao dịch tập trung đáng kể trong phiên 5/11, khi mã này được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 452 tỷ đồng. Cũng trong phiên này, thanh khoản VIX đạt hơn 105 triệu cổ phiếu, mức cao nhất kể từ phiên 29/7/2025, thời điểm mã này có gần 119 triệu đơn vị được giao dịch.

Xếp sau VIX là MSN với giá trị mua ròng 331 tỷ đồng và HPG với 262 tỷ đồng. Trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán, một số mã cùng ngành lại đi ngược xu hướng khi được khối ngoại mua ròng, gồm CTG, SHB và VIB.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại cũng tìm đến cổ phiếu bảo hiểm BVH. Tuy nhiên, giá trị mua ròng tại mã này khiêm tốn hơn so với các cổ phiếu dẫn đầu, đạt 74 tỷ đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Trái chiều với diễn biến trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 65 tỷ đồng trên HNX trong tuần qua. IDC, MBS và SHS cùng nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách được mua ròng, với giá trị khoảng 21 tỷ đồng mỗi mã. BVS và CEO cũng thu hút dòng tiền ngoại, lần lượt đạt 9 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại có giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

PVS là mã chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng 21 tỷ đồng. VC3 đứng sau với 2 tỷ đồng, trong khi MST bị bán ròng 1 tỷ đồng. Hai mã VTZ và EVS cùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 700 triệu đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Tại UPCoM, diễn biến có phần cân bằng hơn khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 triệu đồng trong tuần qua. VEA dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 15 tỷ đồng. Hai mã ABB và DDV lần lượt bị bán ròng 11 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. GCF và WSB cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra, với giá trị tương ứng 7 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Ở chiều mua, OIL là cổ phiếu thu hút dòng vốn ngoại lớn nhất trên UPCoM với 17 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các mã còn lại. DRI đứng sau với 7 tỷ đồng, PCB đạt 6 tỷ đồng. Trong khi đó, MSR và F88 lần lượt được mua ròng 4 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.