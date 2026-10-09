Khối ngoại rút khỏi Masan Consumer, PNJ tăng trần sau chuỗi giảm

MCH giao dịch đột biến trong khi PNJ và NVL cùng tăng trần. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần (ngày 9/10) với sự khác biệt giữa các nhóm cổ phiếu. VN-Index giảm 3,88 điểm xuống 1.735,09 điểm, trong khi HNX-Index tăng 5,38 điểm và UPCoM giảm 0,97 điểm.

Thanh khoản tăng đột biến với với giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 29.000 tỷ đồng, song chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận của khối ngoại. Giao dịch thỏa thuận này tập trung vào MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer). Hơn 64,2 triệu cổ phiếu MCH đã được nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng trong phiên, với giá trị hơn 9.600 tỷ đồng.

Việc “sang tay” MCH kiến tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường đạt hơn 9.700 tỷ đồng (trong tổng số hơn 17.000 tỷ đồng giao dịch). Các mã bị bán ròng đáng kể khác là HDB 227 tỷ đồng, FPT 121 tỷ đồng, ACB 70 tỷ đồng, VCI 61 tỷ đồng; HPG, VIC hơn 30 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VHM dẫn đầu với giá trị mua ròng 162 tỷ đồng, tiếp đến là SHB 123 tỷ đồng, NVL 78 tỷ đồng, TCB 65 tỷ đồng, CTG 48 tỷ đồng; STB, PLX, DGW, VIB hơn 20 tỷ đồng...

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu MCH, ngày 6/10 vừa qua, CTCP Đầu tư Lepus – công ty con gián tiếp của Tập đoàn Masan đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ nắm 5,584% vốn điều lệ Masan Consumer. Sau giao dịch, Tập đoàn Masan dự kiến sở hữu khoảng 74,98% cổ phần MCH.

Nhóm bất động sản có tín hiệu được 'bắt đáy'

Áp lực giảm của chỉ số VN-Index hôm nay đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó VIC tác động tiêu cực nhất khi giảm 1,1%, lùi về giá 225.500 đồng/cp. BSR, FPT, GVR cùng giảm 3%. SSB, GAS cũng giảm gần 2%.

FPT lùi về giá 57.900 đồng/cp – thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây. Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vừa trải qua chuỗi đi xuống liên tục khi trong 13 phiên gần đây có tới 12 phiên giảm giá, còn lại một phiên đứng tham chiếu.

Điểm sáng trong nhóm vốn hóa lơn đến từ HDB, tăng gần 4% lên giá 22.400 đồng/cp – cao nhất kể từ tháng 1/2026. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để HDBank chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. Với tổng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngân hàng sẽ phát hành thêm khoảng 1,5 tỷ cổ phiếu, tăng vốn từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, ngoài HDB còn có NVB tăng tốt +3%; TCB, VPB, CTG, BAB tăng hơn 1%. Chiều giảm có SSB -1,75%, VBB -1,64%, TPB -1,3%, PGB -2,1%, NAB -1,6%, KLB -1,4%...

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận phân hóa. Chiều tăng tích cực nhất là VIG +5,7%, VIX +3,1%, LPS +2,4%, BVS +2,8%, AGR +1,9%. VND, VPX, SHS tăng nhẹ. Chiều giảm có BMS -3,3%, HCM -1,9%, TVB -3%, TVS -2,6%, VCK -1,5%, VUA -13,18%... SSI, TCX giảm nhẹ, trong khi VCI, TCI, MBS… đứng tham chiếu.

Nhóm bất động sản hôm nay có tín hiệu được “bắt đáy”. Một số mã được mua mạnh ở vùng giá thấp sau thời gian giảm liên tục. NVL tăng trần lên giá 10.950 đồng/cp, khớp lệnh đột biến hơn 73 triệu đơn vị. CEO tăng hơn 4%, TCH tăng 2,4%; DXG, KDH, PDR, HDC, IDC tăng hơn 1%; đa số các mã khác tăng nhẹ.

Nhóm dầu khí tiêu cực với BSR -3%, PVT -1,4%, PVP -3,6%; PLX, PVD, PVC giảm nhẹ. OIL ngược chiều tăng 4,6% lên giá 13.700 đồng/cp.

Tại các nhóm ngành khác, các mã tăng tốt là CSV +5,12%, DGC +4%, DRI +3,1%, GEX +2%, GEE +2,9%, CII +2,1%, PET +2,23%...

PNJ dứt chuỗi giảm

Tâm điểm phiên hôm nay là PNJ khi chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp. Mã tăng trần từ khi mở cửa, lên giá 19.500 đồng/cp, khớp lệnh hơn 7 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 4,2 triệu đơn vị.

PNJ mới có thông tin tích cực liên quan đến việc kiểm định chất lượng kim cương. Thông tin từ doanh nghiệp, ông Kennedy Ho - Chủ tịch Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) vừa qua đã đến thăm và trực tiếp trao chứng thư kiểm định độc lập cho PNJ.

Theo đó, các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để tiến hành phân tích độc lập. Kết quả cho thấy, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C được PNJ công bố.

Động thái tăng cường kiểm định độc lập diễn ra trong bối cảnh PNJ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định hoạt động sau những biến động liên quan đến vấn đề chất lượng và niềm tin của khách hàng.