Khối ngoại quay lại mua ròng, VN-Index cuối tuần trong sắc xanh

Giao dịch tại Công ty Chứng khoán Kafi

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-11 diễn biến phân hóa. VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng số cổ phiếu giảm giá vẫn gần gấp đôi số cổ phiếu tăng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong đó POW tăng 3,57%, REE tăng 1,22%, STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, FPT tăng 1,11%, GMD tăng 2,42%, MSB tăng 1,55%...

Về thị trường chung, một số nhóm ngành giữ được sắc xanh gồm ngân hàng, công nghiệp, điện - nước, công nghệ thông tin và du lịch. Trong đó, công nghệ thông tin tăng mạnh nhất, khoảng 1,01%; các nhóm còn lại tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh như bất động sản, xây dựng và vật liệu, dịch vụ tài chính, thực phẩm, tài nguyên. Trong đó, nhóm xây dựng và vật liệu giảm mạnh nhất, khoảng 1,05%; các nhóm còn lại giảm từ 0,01-0,3%.

Điểm tích cực trong phiên là khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 320,6 tỷ đồng. VIX, POW và VJC là 3 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE phiên cuối tuần

Tính chung tuần giao dịch, khối ngoại mua ròng 3/5 phiên, sau thời gian kéo dài chuỗi bán ròng. Diễn biến này phần nào cho thấy dòng vốn ngoại có sự thay đổi trong hoạt động giao dịch.

Trước những băn khoăn về việc khối ngoại bán ròng mạnh sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho rằng, các định chế tài chính quốc tế thường tiếp cận thị trường theo từng giai đoạn. Sau khi nghiên cứu, đánh giá toàn diện, các tổ chức này mới phân bổ một phần vốn để kiểm chứng thanh khoản, khả năng giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro trước khi quyết định tăng tỷ trọng đầu tư.

“Thị trường chứng khoán đi ngang hoặc điều chỉnh trong những tháng đầu sau nâng hạng không phải là hiện tượng bất thường. Khi chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, dòng vốn từ các quỹ đầu tư thị trường cận biên thường có xu hướng rút ra để chuyển sang các thị trường cận biên khác. Trong khi đó, các quỹ đầu tư thị trường mới nổi cần thời gian quan sát, đánh giá sản phẩm và thích nghi trước khi giải ngân. Quá trình này giúp thị trường từng bước đi vào quỹ đạo ổn định mới”, ông Sơn cho hay.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,18 điểm (0,01%), lên 1.734,93 điểm. Sàn HOSE có 108 mã tăng, 192 mã giảm và 69 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,64 điểm (0,64%), xuống 254,98 điểm, với 47 mã tăng, 81 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 15.100 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt hơn 15.800 tỷ đồng, tương đương phiên trước.