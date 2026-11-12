Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh

Áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Khối ngoại cũng đảo chiều bán ròng trở lại trên sàn HOSE. Hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng và công nghệ thông tin đều giảm điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính chịu áp lực điều chỉnh đáng kể: MBB giảm 1,03%, TCB giảm 1,37%, EIB giảm 1,22%, SHB giảm 1,35%, VCI giảm 1,73%, SSI giảm 1,46%...

Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu xây dựng, hạ tầng giữ được sắc xanh: CTD tăng 3,52%, DPG tăng 6,46%, PC1 và CII tăng gần 1%...

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được sắc xanh, góp phần hạn chế đà giảm mạnh hơn của VN-Index: NAB tăng 1,56%, PLX tăng 2,28%, REE tăng 2,5%; STB và LPB tăng gần 1%...

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 876 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, riêng cổ phiếu FPT bị bán ròng khoảng 450 tỷ đồng, chiếm hơn 51% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên sàn này.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,15 điểm (tương ứng khoảng 0,70%), xuống còn 1.734,75 điểm, với 102 mã tăng, 203 mã giảm và 65 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,35%), lên 256,62 điểm, với 56 mã tăng, 72 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 15.100 tỷ đồng. Tính chung cả hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt hơn 15.800 tỷ đồng, tăng khoảng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước.