Khối ngoại quay đầu bán ròng phiên VN-Index chính thức lên thị trường mới nổi

Thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu ngày chính thức giao dịch với tên gọi thị trường mới nổi bằng một phiên giảm điểm mạnh, trái ngược với kỳ vọng về một phiên giao dịch tích cực. Áp lực bán gia tăng, đặc biệt đến từ dòng vốn ngoại, đã nhanh chóng làm lung lay tâm lý nhà đầu tư. VN-Index mất 16 điểm, lùi về 1.799,67 điểm. Độ rộng thị trường cũng xấu đi rõ rệt khi chỉ còn 105 mã tăng, trong khi có tới 205 mã giảm.

Nhóm Vingroup tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với chỉ số. VIC giảm 2,57%, VHM giảm 4,08%, qua đó riêng hai cổ phiếu này đã lấy đi 15 điểm của VN-Index. Đáng chú ý, áp lực bán không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu bất động sản như VRE, NVL, BCM, VPI.

Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên thanh khoản thị trường bất động sản, khiến nhóm cổ phiếu này chưa thể tìm lại động lực tăng trưởng.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa khá mạnh. SBS, sau nhiều phiên liên tiếp tăng kịch trần, bất ngờ giảm sàn trong phiên hôm nay với lượng dư bán gần 2 triệu cổ phiếu. VCB giảm 1,67%, trong khi LPB, STB, VIB cũng chịu áp lực bán đáng kể. Ở chiều ngược lại, BID, CTG, TCB, VPB, MBB và ACB trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng khá tốt, trung bình 2-3%, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh khi VCK, SSI, TCX và HCM đồng loạt bị bán tháo. Sau giai đoạn thị trường kỳ vọng mạnh vào câu chuyện nâng hạng, những thông tin tích cực dường như đã được phản ánh phần lớn vào giá, khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn và hiện thực hóa lợi nhuận.

Ở nhóm phi tài chính, dầu khí - năng lượng tiếp tục nổi bật với BSR, PVD và GAS tăng mạnh nhờ triển vọng giá dầu duy trì ở vùng cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn áp đảo ở nhiều cổ phiếu lớn như HPG, MWG, MSN, VNM, GMD, THD và GEE.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 700 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại VHM, VIC, FPT và SSI. Trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn đạt 18.500 tỷ đồng, diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có sự thận trọng đáng kể ngay trong phiên giao dịch đầu tiên khi thị trường chính thức bước sang vị thế mới.

Xét theo ngành, bất động sản, chứng khoán, thép, hàng tiêu dùng và thiết bị điện cùng giảm cả về giá và thanh khoản, trong khi ngân hàng, công nghệ thông tin và dầu khí tăng điểm nhưng thanh khoản suy yếu.

Ngược lại, khai khoáng, cao su, dược phẩm và bảo hiểm là số ít ngành cùng cải thiện cả về giá lẫn thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 677,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 423,6 tỷ đồng.

Các nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chính là ngân hàng, thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: MCH, VPB, CTG, BSR, MBB, TCB, VPL, VNM, HDB, ACB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, SSI, SHB, VIX, VRE, VND, VJC, GEX.

Tự doanh bán ròng 446,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 792,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, y tế. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm VPB, TCH, PVD, REE, PVT, PET, VIX, SAM, GEE, FUESSVFL.

Top bán ròng là nhóm bất động sản. Các cổ phiếu được tự doanh bán ròng nhiều gồm VHM, VIC, HPG, TCB, MCH, MBB, MSN, LPB, STB, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.980,4 tỷ đồng, giảm 7,1%, chiếm 21,4% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại MWG, với 151,8 tỷ đồng được trao tay với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cổ phiếu VIC có 130 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán thỏa thuận, chủ yếu cho tự doanh. Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận tại các cổ phiếu SSB, SBT, EIB, STB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm chứng khoán, dầu khí, hàng không, khai khoáng, bán lẻ, xây dựng, hóa chất, dược phẩm, khí đốt và bảo hiểm; trong khi giảm ở ngân hàng, bất động sản, thực phẩm, công nghệ thông tin, thép, thiết bị điện, hàng cá nhân và điện.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.