Khối ngoại ồ ạt mua ròng cổ phiếu Việt Nam ngay trước thềm Fed công bố lãi suất

Thị trường có phiên hồi phục mạnh ngay trước thềm Fed được dự báo nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 9 này. Những lo ngại rủi ro về lạm phát và lãi suất được cho là đã chiết khấu đầy đủ vào giá sau những phiên điều chỉnh liên tiếp gần đây, bất chấp chứng khoán thế giới vẫn đang điều chỉnh mạnh do giá dầu và lãi suất.

VN-Index tăng mạnh gần 23 điểm lại một lần nữa vượt 1.800 tiến về giá 1.811,15 dưới sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và chứng khoán. Cổ phiếu nhà băng hôm nay đảo chiều tăng trên diện rộng với biên độ cực tốt, nhóm vốn hóa lớn trung bình tăng 2-3% như VCB, BID, CTG một vài mã tăng mạnh hơn so với mặt bằng chung như LPB hay SSB bật kịch trần phiên giao dịch thứ hai liên tiếp.

Chứng khoán cũng tăng theo nhưng biên độ thấp hơn như SSI, TCX, HCM, VCK. Dầu khí năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường nhờ giá dầu thế giới liên tục vọt lên trong thời gian gần đây khi xung đột vẫn leo thang tại khu vực Trung Đông. BSR bật tăng kịch trần, gAS tăng 6,65%, nhiều mã tăng mạnh như PLX, PVS, PVB, PVD...

Đối với nhóm phi tài chính như tiêu dùng, hàng không vận tải, công nghiệp, nguyên vật liệu mức tăng cũng rất khá trung bình hơn 1%. Riêng bất động sản hôm nay ghìm chân thị trường, đặc biệt nhóm VIC và VHM, VRE kéo một vài cổ phiếu bất động sản khác cũng điều chỉnh theo.

Độ rộng thị trường đang rất tốt, số mã tăng đang gần gấp 3 lần số mã giảm, 232/86.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh chưa đến 18.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền chưa vội đuổi giá cao khi Fed tăng lãi suất hay không vẫn là rủi ro lo ngại với thị trường.

Xét theo ngành, hầu hết các nhóm ngành tăng điểm ngoại trừ Bất động sản, trong đó thanh khoản tăng ở số ít ngành dẫn dắt như Dầu khí, Ngân hàng, Hóa chất, Khí đốt, Dược phẩm, ngược lại, đa số các nhóm ngành còn lại ghi nhận thanh khoản giảm so với phiên hôm qua.

Vào những phiên nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh, thị trường thường có xu hướng tăng. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 731,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 692,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, BSR, BID, TCB, MBB, CTG, SSB, HDB, FPT, PNJ.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, STB, VPI, HPG, VND, VCI, VIX, DMX.

Tự doanh bán ròng 160,0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 130,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, MBB, FUEVFVND, E1VFVN30, VIX, GEL, STB, CII, TCB, PVD.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cố phiếu được bán ròng gồm MCH, VCB, FPT, MWG, VHM, VIC, CTG, ACB, NLG, HDB

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.332,3 tỷ đồng, giảm 20,4%, chiếm 18,7% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở STB, GEX, VHM, HDB, PET được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Dầu khí, Hóa chất, Khí đốt, Vận tải thủy, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản, Dược phẩm, Bảo hiểm; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Thiết bị điện, Thép, CNTT, Bán lẻ, Xây dựng, Kho bãi, Hàng cá nhân, Điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.