Khối ngoại mua ròng, VN-Index giảm mạnh trong phiên đầu tiên nâng hạng

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21-8 đã giảm mạnh trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư trong nước.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường, trong đó nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh, kéo VN-Index giảm sâu. Cụ thể, SSB giảm sàn, VHM giảm 4,08%, VIC giảm 2,57%, VRE giảm 2,94%, VCB giảm 1,67%, LPB giảm 3,96%, HPG giảm 2,09%...

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số như VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, BSR tăng 4,47%, TCB tăng 2,06%...

Ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán SHS nhận định, sau khi thông tin nâng hạng chính thức được công bố, thị trường xuất hiện hiệu ứng “tin ra là bán”, nhất là ở những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và giá có thể đã phần nào phản ánh trước kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

“Trong các báo cáo thị trường cũng như báo cáo chiến lược tháng 9 của Trung tâm Phân tích SHS, chúng tôi vẫn duy trì nhận định VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.800 - 1.900 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội khi giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng định giá hấp dẫn, thay vì mua đuổi ở vùng giá cao. Danh mục đầu tư nên hướng tới các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, doanh nghiệp đầu ngành trong những ngành chiến lược và có triển vọng tăng trưởng tích cực cùng với sự phát triển của nền kinh tế”, ông Nhận khuyến nghị.

Trong khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh, khối ngoại mua ròng 1.255 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, tập trung vào một số cổ phiếu được bổ sung vào các bộ chỉ số FTSE sau đợt nâng hạng: FPT khoảng 571 tỷ đồng, HDB 462 tỷ đồng, BSR 423 tỷ đồng, MCH 406 tỷ đồng…

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,99 điểm (0,88%), xuống 1.799,67 điểm, với 105 mã tăng, 205 mã giảm và 60 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,91 điểm (0,33%), xuống 274,38 điểm, với 45 mã tăng, 79 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm khoảng 8.500 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.