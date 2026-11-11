Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, VIC dẫn đầu chiều mua

VN-Index kết phiên 11/11 tại 1.747 điểm, tăng gần 4 điểm so với phiên trước. Thanh khoản thị trường đạt hơn 680 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.844 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 157 mã giảm giá, trong khi có 136 mã tăng và 76 mã đứng giá.

Trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ hai liên tiếp với giá trị gần 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét về khối lượng, khối ngoại bán ròng khoảng 1,5 triệu cổ phiếu.

Tính riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 75 tỷ đồng, dù khối lượng giao dịch ghi nhận bán ròng khoảng 800.000 cổ phiếu.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 139 tỷ đồng. Theo sau là POW với 78 tỷ đồng và VHM với 47 tỷ đồng. Hai cổ phiếu ngân hàng HDB và TPB cũng thu hút dòng vốn ngoại, lần lượt đạt 42 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo thuộc về HPG với 38 tỷ đồng, MSN với 31 tỷ đồng và GAS với 27 tỷ đồng. DXG và BVH cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, với giá trị lần lượt là 22 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 48 tỷ đồng. NVL và ACB đứng sau với lần lượt 39 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. MBB cũng chịu áp lực bán ròng 29 tỷ đồng, trong khi STB và DCM lần lượt bị bán ròng 26 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Các mã MCH và VPI cùng ghi nhận giá trị bán ròng 21 tỷ đồng. KDH và VIX khép lại danh sách 10 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với cùng giá trị 17 tỷ đồng.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 11 tỷ đồng. MBS là mã bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 10 tỷ đồng, bỏ xa SHS và BVS với giá trị lần lượt hơn 2 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng. Các mã VC3, MST và PVS cùng một số cổ phiếu khác cũng nằm ở chiều bán, nhưng giá trị đều dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều mua, NVB dẫn đầu với gần 3 tỷ đồng. TNG, HUT và VFS cùng một số cổ phiếu khác được mua ròng với giá trị dưới 900 triệu đồng.

Tại UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 12 tỷ đồng. QNS và VEA là hai mã chịu áp lực bán lớn nhất, với giá trị lần lượt 8 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng. ACV cũng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng, trong khi MSR và F88 đều dưới 600 triệu đồng.

Ở chiều mua, TIN dẫn đầu với 4 tỷ đồng. PCB và HNG cùng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng, còn OIL, MML và một số cổ phiếu khác ghi nhận giá trị dưới 600 triệu đồng.