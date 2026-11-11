Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp

Kết phiên 11-11, VN Index tăng 3,83 điểm (0,22%) lên 1.746,9 điểm. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn lấn át trên bảng điện HoSE với 157 mã giảm, trong khi có 136 mã tăng.

Lực đỡ chủ yếu đến từ bộ đôi VIC và VHM khi đóng góp tổng cộng khoảng 6 điểm cho chỉ số, vượt mức tăng chung của VN Index. Ngoài ra, VCB, GAS và BID cũng góp phần giữ sắc xanh cho thị trường. Diễn biến này cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ.

Thanh khoản giảm mạnh, với hơn 680 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 13.844 tỷ đồng. SHB dẫn đầu về giá trị giao dịch với 674 tỷ đồng.

Điểm tích cực là khối ngoại duy trì mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên HoSE, với giá trị 74 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại tập trung vào VIC và VHM, với giá trị mua ròng lần lượt 138 tỷ đồng và 46 tỷ đồng, góp phần củng cố lực cầu tại 2 mã đầu kéo.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng với 48 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng ACB, MBB và STB cũng bị bán ròng lần lượt 35 tỷ đồng, 29 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.