Khối ngoại mua ròng, một mã bất động sản đứng đầu danh sách

Thị trường chứng khoán phiên ngày 6/11/2026 ghi nhận diễn biến giằng co và chịu áp lực điều chỉnh, khiến VN-Index đóng cửa giảm 15,37 điểm tương ứng 0,88% xuống mức 1.725,36 điểm. Dù sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, khối ngoại lại trở thành điểm sáng khi ngược dòng duy trì trạng thái mua ròng với tổng giá trị đạt 378,4 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Trong bức tranh giao dịch của khối ngoại, tâm điểm chú ý đổ dồn vào cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền khi mã này vươn lên dẫn đầu danh sách mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đạt gần 180 tỷ đồng. Trong phiên sáng 6/11, mã này cũng gây chú ý khi bất ngờ tăng hết biên độ +7% lên 15.350 đồng, khớp lệnh tới hơn 16 triệu đơn vị.

Kết phiên 6/11, mã KDH ghi nhận tăng 5,23% đạt 15.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cổ phiếu tăng đột biến với gần 28,5 triệu đơn vị được khớp lệnh, cao gấp hơn 3,4 lần so với phiên giao dịch liền trước. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của KDH.

Đáng chú ý, đà hồi phục mạnh mẽ này diễn ra ngay sau khi cổ phiếu KDH trải qua chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp. Kết phiên 3/11, cổ phiếu giảm thêm 2,26%, xuống còn 13.000 đồng/cổ phiếu - mức giá thấp nhất trong 52 tuần.

Diễn biến giá mã KDH trong phiên ngày 6/11 (Ảnh: Trading View).

Lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài cũng lan tỏa sang nhiều mã cổ phiếu khác như VND (+99,2 tỷ đồng), VIX (+95,8 tỷ đồng), MSN (+85,3 tỷ đồng), VIC (+74,7 tỷ đồng), VNM (+63,7 tỷ đồng), SSI (+52,4 tỷ đồng) và TCH (+45,6 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng của khối ngoại tập trung mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm công nghệ, ngân hàng. Dẫn đầu chiều bán ròng là FPT với giá trị 151,2 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-110,7 tỷ đồng), MBB (-43,8 tỷ đồng), MCH (-41,7 tỷ đồng), BSR (-33 tỷ đồng), MSB (-29,8 tỷ đồng), PVD (-28,6 tỷ đồng) và HPG (-27,1 tỷ đồng).

Động thái gom hàng tích cực của khối ngoại tại một số mã bất động sản và chứng khoán phần nào giúp xoa dịu áp lực chung, dù thị trường vẫn đang ghi nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Về tình hình kinh doanh, bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Khang Điền ghi nhận sự phân hóa đáng chú ý giữa doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần luỹ kế của KDH đạt 483 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 51%, đạt 1.267 tỷ đồng nhờ các khoản thu nhập bất thường, trong đó nổi bật là gần 896 tỷ đồng lãi thoái vốn tại Bất động sản Bình Trưng Mới và 285 tỷ đồng lãi mua rẻ từ vụ An Lập.

Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản của Khang Điền đạt 43.310 tỷ đồng, với lượng hàng tồn kho chiếm phần lớn (29.913 tỷ đồng) tập trung tại các dự án lớn như Tân Tạo và An Lập. Tuy nhiên, áp lực tài chính cũng gia tăng khi tổng dư nợ vay tăng 75%, đạt 17.776 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 11/2026, HOSE đã chính thức chấp thuận thay đổi niêm yết bổ sung đối với hơn 123 triệu cổ phiếu KDH, nâng tổng lượng cổ phiếu lưu hành của Khang Điền lên mức hơn 1,24 tỷ đơn vị. Trong đó, hơn 111,2 triệu cổ phiếu được dùng để chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10% và gần 10,8 triệu cổ phiếu cho chương trình ESOP.