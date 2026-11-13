Khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu VIX, VN-Index gần như đi ngang

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, tương đương 0,01%, lên 1.734,93 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 1,64 điểm, tương đương 0,64%, xuống 254,98 điểm. Trong khi đó, thị trường UPCoM ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, tương đương 0,12%, lên 121,39 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 13-11. Ảnh: VietstockFinance

Thanh khoản trên thị trường duy trì ở mức khá. Riêng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), khối lượng giao dịch đạt hơn 656,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 15.137,8 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 9.772,51 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận đạt 5.365,29 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại trở lại mua ròng trong phiên cuối tuần với tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng trên cả ba sàn. Diễn biến này phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trong bối cảnh VN-Index trải qua những nhịp rung lắc mạnh.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 320 tỷ đồng. Cổ phiếu VIX dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 308 tỷ đồng. Hai mã POW và VJC lần lượt được mua ròng khoảng 86 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

Ở chiều bán, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị khoảng 221 tỷ đồng. Tiếp theo là GMD với 56 tỷ đồng và BID với 38 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 13 tỷ đồng. SHS là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị khoảng 5 tỷ đồng, trong khi PVS và MBS lần lượt bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng mỗi mã. Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 7 tỷ đồng; ACV là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 13-11 cũng là phiên cuối trong kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF nội, khiến hoạt động mua bán tại một số cổ phiếu trở nên sôi động, nhất là trong phiên giao dịch cuối ngày. Trong bối cảnh đó, VIX trở thành tâm điểm hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng vượt 300 tỷ đồng.

Dù khối ngoại quay lại mua ròng, diễn biến gần như đi ngang của VN-Index cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá rõ nét cho thị trường. Dòng tiền tiếp tục phân hóa, trong khi diễn biến giao dịch tại các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ có vai trò quan trọng đối với xu hướng chỉ số trong những phiên tới.