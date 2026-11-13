Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

Sau hai tuần liên tiếp điều chỉnh, thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc hơn, dù đà phục hồi chưa thực sự mạnh. VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, VN-Index đạt 1.734,93 điểm, tăng 0,55% so với cuối tuần trước.

Các nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng. Tính chung, khối ngoại ghi nhận ba phiên mua ròng và hai phiên bán ròng trong tuần. Riêng phiên cuối tuần, dòng vốn ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên cả ba sàn, với lực cầu tập trung đáng kể tại một số cổ phiếu chứng khoán, hàng không và ngân hàng.

Cổ phiếu VIX của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 308,05 tỷ đồng trong phiên 13/11, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Đáng chú ý, dù thu hút dòng vốn ngoại lớn, cổ phiếu VIX vẫn đóng cửa tại mức tham chiếu 13.050 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đó, POW với giá trị mua ròng 86,41 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng 3,57%, lên 13.050 đồng/cổ phiếu. Dòng tiền ngoại cũng tìm đến VJC (57,75 tỷ đồng), HDB (57,61 tỷ đồng), MSN (56,08 tỷ đồng) và TCB (53 tỷ đồng). Trong đó, VJC tăng 2,12%, HDB tăng 0,44% và TCB tăng 1,39%.

Ở nhóm bất động sản và xây dựng, KDH được mua ròng 44,16 tỷ đồng, VHM đạt 42,58 tỷ đồng và CTD đạt 31,25 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTD tiếp tục tăng 3,40%, lên 76.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng với giá trị 221,52 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ lực đỡ của nhà đầu tư nước ngoài, giá cổ phiếu phục hồi 1,11%, lên 50.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong hai phiên 12/11 và 13/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 671,47 tỷ đồng tại FPT. Đây cũng là phiên thứ 7 liên tiếp cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng.

Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng gồm GMD (56,36 tỷ đồng), BID (37,41 tỷ đồng), SHB (33,26 tỷ đồng) và NVL (31,65 tỷ đồng). Tuy nhiên, áp lực bán không đồng nghĩa với diễn biến giảm giá ở tất cả các mã, khi GMD vẫn tăng 2,42% trong phiên.

Tính chung cả tuần, giao dịch của khối ngoại có sự cải thiện. Dù vậy, dòng vốn vẫn phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu, nổi bật là lực mua tại VIX và áp lực bán kéo dài tại FPT./.