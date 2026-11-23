VN-Index kết phiên giao dịch ngày 23/11 tại hơn 1.697 điểm, tăng hơn 8 điểm so với phiên trước, qua đó ngắt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chưa thể lấy lại mốc 1.700 điểm đã đánh mất trong tuần trước.

Trên HOSE, có 164 mã tăng giá, trong khi số mã giảm là 136 và 68 mã đứng giá. Thanh khoản đạt hơn 605 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 12.691 tỷ đồng.

Trái với diễn biến hồi phục của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 441 tỷ đồng trên toàn thị trường, với khối lượng khoảng 20 triệu cổ phiếu. Đây là phiên bán ròng thứ năm liên tiếp của khối ngoại.

Tính riêng trên HOSE, giá trị bán ròng đạt 419 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 18 triệu cổ phiếu.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

HDB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị gần 99 tỷ đồng. Hai cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán là VPX và SSI cùng bị bán ròng 70 tỷ đồng mỗi mã. VIX cũng nằm trong nhóm chịu áp lực lớn với 67 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, BID và MBB, với giá trị bán ròng lần lượt 52 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 38 tỷ đồng. HPG cũng bị bán ròng 39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, POW là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị 176 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. GMD đứng thứ hai với 61 tỷ đồng, tiếp đến là HVN với 35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, FPT chính thức chấm dứt chuỗi 9 phiên liên tiếp dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng trên HOSE khi đảo chiều được mua ròng 25 tỷ đồng trong phiên hôm nay. HDG cũng thu hút dòng vốn ngoại với giá trị 21 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác như VHM, VIB, VPI, VNM và CII cũng nằm trong danh sách được mua ròng, với giá trị từ 11 tỷ đồng đến 19 tỷ đồng.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Diễn biến cùng pha với HOSE khi ở HNX, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 15 tỷ đồng, với khối lượng bán ròng hơn 1 triệu cổ phiếu.

PVS tiếp tục là mã chịu áp lực bán lớn nhất với giá trị 15 tỷ đồng, nối dài chuỗi phiên dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng trên sàn này. SHS và MBS lần lượt bị bán ròng hơn 11 tỷ đồng và gần 3 tỷ đồng. NTP cũng ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại như TIG, NVB và BVS đều có giá trị thấp hơn.

IDC dẫn đầu với giá trị 13 tỷ đồng, bỏ xa HUT ở vị trí tiếp theo với gần 2 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại được mua ròng đều có giá trị dưới 1 tỷ đồng.

Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 7 tỷ đồng. ACV tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 10 tỷ đồng, trong khi QNS bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng. Các mã MSR, TIN, AIG và ABI cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, song giá trị chỉ dao động từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, OIL dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 4 tỷ đồng. Ba mã còn lại gồm MML, PCB và F88 đều có giá trị mua ròng dưới 900 triệu đồng.