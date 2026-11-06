Khối ngoại mua ròng, FPT giảm mạnh cùng xu hướng cổ phiếu công nghệ

Sắc đỏ lấn át trong phiên giao dịch ngày 6/11. Nguồn: Vietstock Finance

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,37 điểm xuống mốc 1.725,36 điểm. HNX-Index nhích nhẹ 0,12 điểm trong khi UPCoM cũng giảm 0,73 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 20.400 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch gần 1,1 tỷ cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch hơn 4.500 tỷ đồng và đảo chiều mua ròng 435 tỷ đồng, sau 10 phiên bán ròng liên tiếp. Mã được mua ròng mạnh nhất là KDH, với giá trị mua ròng 171 tỷ đồng. Theo sau là VND với 99 tỷ đồng, VIX 93 tỷ đồng, MSN 86 tỷ đồng, VIC 75 tỷ đồng.

Các được khối ngoại mua ròng đáng kể khác là VNM 64 tỷ đồng, SSI 52 tỷ đồng, TCH 46 tỷ đồng, DXG 45 tỷ đồng, NVL 35 tỷ đồng...

Ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 151 tỷ đồng, tiếp đến là VCB 111 tỷ đồng. Các mã MBB, MCH, BSR, MSB, PVD, HPG, VPL và VHM cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất, với giá trị từ 26 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng.

Áp lực giảm của thị trường phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. FPT giảm sâu nhất, mất gần 4% và lùi về giá 50.800 đồng/cp. Đây là vùng giá thấp nhất của mã này kể từ tháng 7/2023.

FPT giảm mạnh cùng xu hướng nhóm cổ phiếu công nghệ thế giới. Trong phiên 5/11, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq 100 giảm 6,4%, xóa sổ 2.300 tỷ USD vốn hóa - mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Đà bán tháo cổ phiếu công nghệ đã lan rộng khắp thị trường, khiến S&P 500 sụt 4,5%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan đối ứng vào tháng 4/2025. Sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11, giới đầu tư ban đầu vẫn duy trì tâm lý lạc quan. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều. Những phát biểu của một số nhà lập pháp làm dấy lên lo ngại Washington có thể điều chỉnh các quy định theo hướng hạn chế đà tăng trưởng của các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Nhiều mã bất động sản ngược dòng tăng mạnh

VIC và VHM tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lần lượt giảm 1,5% và 1,9%. Các mã bluechip giảm đáng kể khác là LPB -2,6%, MCH -2,4%, SSB -2,3%, VRE -1,9%, MWG -1,7%, HPG -1,4%...

Chiều tăng trong VN30 có MSN +2%. SAB và STB tăng hơn 1%. Một số mã tăng nhẹ là CTG, HDB, SHB, TCX, VNM, VPB, VPL.

Xét về nhóm ngành thì nhóm cổ phiếu ngân hàng tiêu cực nhất khi hầu hết đóng cửa trong sắc đỏ. SSB, LPB, OCB, ABB cùng tăng hơn 2%; còn lại đa số chỉ giảm nhẹ. Chiều tăng có NVB +1,9%; STB +1,2%. CTG, HDB, SHB, VPB tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán và bất động sản phân hoá. Tại nhóm chứng khoán, VND tăng mạnh 5,3% lên giá 14.950 đồng/cp, đánh dấu phiên thứ 3 tăng liên tiếp. Các mã tăng tốt khác là VIX +1,9%, BVS +4%, CTS +2,4%, BMS +1,7%... Ngược chiều, một số mã nhỏ giảm sâu, như VIG -4,8%, EVS -3,9%, AAS -2,9%, ABW -2,2%, APG -2,3%...

Tại nhóm bất động sản, ngoái các mã “họ Vingroup” thì giảm giá còn có TIG giảm sàn, SJS -2,5%, SZC -1,9%; NVL, VPI, HDC, IDC, HQC... giảm nhẹ. Chiều tăng tích cực nhất là KDH của Nhà Khang Điền, tăng 5,2% lên giá 15.100 đồng/cp. Thanh khoản của KDH hôm nay cũng tăng vọt với khối lượng giao dịch gần 41 triệu đơn vị, gấp 4 lần mức trung bình các phiên liền trước.

Các mã bất động sản ở chiều tăng khác là TAL +5%, NLG +2,9%, DXG +2,3%, CEO +1,7%, TCH +3,9%, PDR +1,7%, DIG +1,5%; DXS, KHG, SCR tăng nhẹ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phục hồi tốt những phiên gần đây, sau khi nhiều mã đã lùi về vùng đáy nhiều năm.

Tại các nhóm ngành khác, sắc đỏ chiếm ưu thế. Giảm đáng kể là nhóm Gelex, với GEE -3,4%, GEL - 1,7%, GEX - 1,1%; các mã xây dựng DPG -2,6%, HBC -3,3%; các mã thép HPG -1,4%, NKG -2,8%, TVN -3,2%, VGS -2,1%...