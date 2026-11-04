Khối ngoại mua ròng, cổ phiếu FPT bật tăng

Trong bối cảnh thị trường chung chứng kiến áp lực bán ròng gia tăng từ khối ngoại trên toàn thị trường (khoảng 192 tỷ đồng), cổ phiếu FPT lại đi ngược dòng và trở thành tâm điểm hút vốn ngoại.

Cụ thể, phiên sáng 4/11 ghi nhận khối ngoại mua vào mã FPT với giá trị 115 tỷ đồng (tương đương 2,2 triệu cổ phiếu) và bán ra 22,44 tỷ đồng (447.000 cổ phiếu), qua đó chuyển sang trạng thái mua ròng mạnh với tỉ lệ room ngoại còn lại ở mức 22,25%.

Xét về diễn biến giao dịch qua các phiên gần đây, khối ngoại từng có chuỗi bán ròng mạnh mã FPT như phiên 3/11 với giá trị mua 66,33 tỷ đồng và bán 102,22 tỷ đồng, phiên 2/11 mua 73,44 tỷ đồng và bán 159,48 tỷ đồng, phiên 30/10 giao dịch cân bằng với chiều mua 27,33 tỷ đồng và bán 27,53 tỷ đồng, trong khi phiên 29/10 ghi nhận mức bán ròng cao khi mua 65,11 tỷ đồng và bán 179,97 tỷ đồng.

Lực mua này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu, giúp FPT duy trì vị thế là một trong những trụ đỡ vững chắc nhất cho rổ chỉ số VN30-Index (+6,11 điểm) và VN-Index (+1 điểm) trong phiên sáng. Tại nhóm VN30-Index, tiếp sau FPT là LPB (+1,55 điểm), MSN (+1,23 điểm), VPB (+1,17 điểm).

Diễn biến mã FPT trong phiên sáng 4/11 (Ảnh: Trading View).

Tính tới 11h25 sáng 4/11, cổ phiếu FPT hiện ghi nhận giá giao dịch ở mức 52.600 đồng/cổ phiếu, tăng 2.200 đồng (tương đương 4,37%). Biên độ giá trong phiên dao động từ mức thấp nhất là 50.400 đồng cho đến đỉnh cao nhất đạt 53.100 đồng.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 6 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch xấp xỉ 326 tỷ đồng. Xét về trạng thái dòng tiền và lực mua bán chủ động, bên mua đang chiếm ưu thế vượt trội với tỉ lệ 61,95%, áp đảo so với 37,29% của bên bán.

Bên cạnh FPT, dòng vốn ngoại cũng ghi nhận giải ngân đối ứng tại một số mã cổ phiếu lớn khác như MSN (khoảng 14,13 tỷ đồng), MWG (khoảng 11,17 tỷ đồng) hay VCK (khoảng 10,77 tỷ đồng).

Ngược lại, áp lực xả hàng tập trung vào SSI (khoảng 41 tỷ đồng), ACB (khoảng 29 tỷ đồng), VHM (khoảng 24 tỷ đồng), VIC (khoảng 19 tỷ đồng), KDH (khoảng 19 tỷ đồng).

Sự phân hóa rõ nét này cho thấy dòng tiền khối ngoại không rút lui hoàn toàn mà đang có sự cơ cấu, tập trung chọn lọc kỹ lưỡng vào các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn.