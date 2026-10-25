Khối ngoại lại bán ròng gần 500 tỷ phiên cuối tuần

Khối ngoại quay xe bán ròng sau hai phiên mua.

VN-Index có thêm một phiên tăng điểm tích cực nhờ lực cầu cải thiện vào cuối phiên chiều. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm.

Dù sắc xanh xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 144 mã tăng, 156 mã giảm và 73 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy đà tăng chưa lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường, chủ yếu nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ, nổi bật là VIC.

Theo thống kê dòng tiền, nhóm cổ phiếu tăng giá ghi nhận giá trị 9.570,9 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 3.893,8 tỷ đồng ở nhóm giảm và 653,1 tỷ đồng ở nhóm đứng giá. Dòng tiền tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, góp phần duy trì đà tăng của chỉ số.

Trong nhóm bất động sản, VIC tăng 1,55%, đóng góp 5,76 điểm cho VN-Index, trong khi VHM tăng 0,47%, đóng góp 0,51 điểm. Nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch tích cực. VCB tăng 0,89%, BID tăng 1,33%, CTG tăng 1,31%, TCB tăng 0,15% và VPB tăng 0,63%. Đáng chú ý, STB tăng 6,86%, ACB tăng 3,9% và LPB tăng 3,59%. Nhóm ngân hàng đóng góp thêm điểm số cho VN-Index.

Tuy nhiên, nhóm tài chính vẫn có sự phân hóa khi MBB giảm 0,5%, SSI giảm 0,99% và TCX giảm 1,51%. Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 1,41%, GVR giảm 0,47%. Nhóm năng lượng cũng chịu áp lực khi BSR giảm 0,51% và PLX giảm 1,12%. Nhóm dầu khí diễn biến ảm đạm, với hầu hết các mã như BSR, PVS, PVB và PLX giảm giá.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng diễn biến trái chiều: MCH tăng 0,64%, MSN tăng 0,41%, nhưng VNM giảm 0,86% và SAB giảm 0,46%.

Dòng tiền bắt đầu nhập cuộc, thanh khoản ba sàn đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Xét theo ngành, giá và thanh khoản cùng cải thiện ở nhóm ngân hàng, trong đó đây cũng là nhóm dẫn dắt và thu hút dòng tiền mạnh nhất. Ngược lại, nhóm bất động sản ghi nhận giá tăng nhưng thanh khoản suy yếu. Các nhóm xây dựng, công nghệ thông tin và dầu khí cùng giảm cả về giá lẫn thanh khoản, trong khi hàng cá nhân chịu áp lực bán với giá giảm mạnh và thanh khoản gia tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Theo thống kê giao dịch tổng thể, khối ngoại mua khoảng 65,98 triệu cổ phiếu và bán 86,54 triệu cổ phiếu. Giá trị mua đạt 1.807,54 tỷ đồng, trong khi giá trị bán lên tới 2.287,58 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 480,04 tỷ đồng.

Theo thống kê giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 247,7 tỷ đồng. Dòng tiền mua ròng tập trung ở nhóm bất động sản, thực phẩm và đồ uống, với các mã TCB, MSN, CTG, HDB, VPB, VIC, EIB, VHM, MCH và LPB. Ở chiều bán ròng, nhóm công nghệ thông tin, hàng cá nhân và gia dụng chịu áp lực, với các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm ACB, FPT, PNJ, STB, VPL, HPG, MBB, SSI và TCX.

Đối với giao dịch tự doanh, nhóm này mua ròng 12 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 325,9 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng tại 11/18 ngành, tập trung ở ngân hàng và bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều gồm ACB, VPB, VIC, VHM, FRT, HPG, VRE, LPB, SHB và CTG. Trong khi đó, nhóm công nghệ thông tin dẫn đầu về giá trị bán ròng, với các mã đáng chú ý gồm FPT, TCB, BID, MCH, STB, MSB, HDG, CII, HCM và HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.010,8 tỷ đồng, tăng 42,2%, chiếm 16,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Các giao dịch đáng chú ý diễn ra tại HDB, MCH, MSB, SSB và VAB, giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, ACB có giao dịch thỏa thuận trị giá 224,1 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước. KBC và TPB lần lượt ghi nhận các giao dịch thỏa thuận trị giá 204,1 tỷ đồng và 172,8 tỷ đồng do tự doanh bán.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng cá nhân, bán lẻ, nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, dịch vụ giải trí; trong khi giảm ở bất động sản, vận tải, thực phẩm, thép, thiết bị điện, công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, dầu khí, hóa chất, hàng không và tiện ích.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID, nhưng giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vốn hóa nhỏ VNSML.