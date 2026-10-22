Khối ngoại gom mạnh VIC và TCB, VN-Index tăng 22 điểm vượt 1.760 điểm

Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân tại VIC, TCB và VHM trên HoSE

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mức mua ròng 341 tỷ đồng. Phân bổ dòng tiền ở chiều mua, cổ phiếu VIC dẫn đầu danh sách được gom mạnh nhất với giá trị hơn 239 tỷ đồng. Tiếp theo, dòng vốn ngoại hướng sự chú ý đến mã TCB với 178 tỷ đồng và VHM với 160 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 264 tỷ đồng. Các mã KDC và STB cũng ghi nhận lực bán ròng 96 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Giao dịch phân hóa trên HNX và UPCoM

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 9 tỷ đồng. Cụ thể tại chiều mua, cổ phiếu IDC thu hút lực cầu lớn nhất với 19 tỷ đồng, theo sau là NTP với 2 tỷ đồng, cùng các mã DXP và TIG được mua ròng với giá trị vài tỷ đồng. Đối với chiều bán, CEO là cổ phiếu bị xả mạnh nhất với 16 tỷ đồng, tiếp nối là PVS (5 tỷ đồng) và các cổ phiếu VC3, TNG, SHS ghi nhận mức bán vài tỷ đồng.

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng. Lực mua chủ yếu tập trung vào mã TIN với giá trị 3 tỷ đồng; ACV và FOC được gom thêm vài trăm triệu đồng. Ngược lại, mã VEA dẫn đầu danh sách bán ròng trên sàn này với 4 tỷ đồng, bên cạnh các giao dịch bán tại MSR và GCF.