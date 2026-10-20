Khối ngoại giảm bán ròng, cổ phiếu xanh 'lan' rộng

Một pha đảo chiều khá xuất sắc của VN-Index hôm nay khi buổi sáng chỉ số còn mất hơn chục điểm nhưng đóng cửa phiên kéo giật lùi về xanh. Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, lên 1.691,97 điểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế với 188 mã tăng, so với 115 mã giảm và 65 mã đứng giá, diễn biến thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Đáng chú ý, VIC trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang lại khoảng 3,20 điểm cho VN-Index. TCB đóng góp thêm 1,02 điểm, HPG đóng góp 0,96 điểm, trong khi GVR, BCM và MSN lần lượt hỗ trợ chỉ số. Tuy nhiên, mức tăng của thị trường bị thu hẹp đáng kể bởi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM lấy đi khoảng 4,23 điểm, HDB lấy đi 0,87 điểm và VCB lấy đi 0,69 điểm.

Tổng cộng, nhóm cổ phiếu giảm giá trong biểu đồ tác động tiêu cực 6,94 điểm, cao hơn mức đóng góp tích cực 6,68 điểm của nhóm tăng giá. Xét theo nhóm ngành, bất động sản phân hóa mạnh khi VIC tăng 0,97%, nhưng VHM giảm tới 4,15%.

Ở nhóm ngân hàng, TCB tăng 2,11%, MSB tăng 1,35%, TPB tăng 0,42% và STB tăng 0,81%, trong khi HDB giảm 2,86%, LPB giảm 1,56% và VCB giảm 0,71%. Nhóm nguyên vật liệu diễn biến tích cực với HPG tăng 2,68%, GVR tăng 1,44%.

Trong khi đó, nhóm tiêu dùng ghi nhận nhiều điểm sáng như MSN tăng 1,66%, MWG tăng 0,94% và VPL tăng 0,63%. Dù độ rộng thị trường cải thiện, thanh khoản và dòng tiền vẫn cần được theo dõi. Điều này cho thấy lực cầu đang tập trung vào các cổ phiếu có diễn biến tích cực riêng lẻ, thay vì lan tỏa đồng đều.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh vẫn ở vùng 14.000 tỷ, trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 218,54 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 148,4 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung vào nhóm Tài nguyên cơ bản và Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm TCB, HPG, PNJ, POW, CTG, MSN, HDB, DCM, VPL và PVD.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung vào nhóm Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VHM, VCB, VJC, ACB, STB, VIX, GMD, VPB và TCX.

Khối tự doanh bán ròng 39,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 50,4 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 7/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Tài nguyên cơ bản. Các mã được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm VPB, HPG, GMD, MWG, VIC, TCB, FPT, FUEMAV30, FUESSVFL và MSN.

Ở chiều bán ròng, nhóm Bất động sản đứng đầu. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm MSB, VHM, E1VFVN30, CTD, CTG, NT2, MBB, VNM, FUEVFVND và BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.144,1 tỷ đồng, giảm 4,9% và chiếm 15,0% tổng giá trị giao dịch. Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại SBT, VPB và HDB, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, ACB với giá trị 101,3 tỷ đồng và KDC với giá trị 100 tỷ đồng được khối ngoại bán thỏa thuận cho nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, GMD (123,6 tỷ đồng) và FRT (100 tỷ đồng) ghi nhận giao dịch thỏa thuận chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch mua từ nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, TCB (67,7 tỷ đồng) và MWG (71,3 tỷ đồng) ghi nhận giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thép, Thực phẩm & Đồ uống, Xây dựng, Hàng cá nhân, Vận tải, Du lịch & Giải trí, Điện, Hóa chất. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ thông tin (CNTT), Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, Cao su, Khai khoáng và Khí đốt.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.