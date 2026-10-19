Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới với diễn biến giằng co quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Sau bốn tuần giảm liên tiếp dưới áp lực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong phiên 19/10.

Đầu phiên, sắc xanh xuất hiện khi VN-Index tăng nhẹ lên quanh 1.720 điểm, song thanh khoản duy trì ở mức thấp. Diễn biến trở nên kém tích cực trong phiên chiều khi áp lực bán gia tăng, khiến chỉ số đảo chiều giảm và đánh mất mốc 1.700 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm.

Cùng với diễn biến thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên sàn HOSE, giá trị bán ròng đạt 799,5 tỷ đồng, nối dài chuỗi phiên rút vốn của khối ngoại.

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn. VCB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 103,66 tỷ đồng, đồng thời giảm 1,23%, xuống 56.200 đồng/cổ phiếu. VHM đứng ngay sau với giá trị bán ròng 101,83 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm 1,15%, xuống 60.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu sức ép đáng kể khi ACB bị bán ròng 92,84 tỷ đồng, MSB 39,25 tỷ đồng, CTG 39,07 tỷ đồng, BID 37,97 tỷ đồng và SHB 37,52 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngoài ra, VJC bị bán ròng 72,25 tỷ đồng, FPT 42,11 tỷ đồng và TCX 36,82 tỷ đồng. Riêng FPT giảm 1,89%, xuống 57.100 đồng/cổ phiếu, cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện tại cổ phiếu công nghệ này.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 19/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, FRT của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại, với giá trị mua ròng lên tới 150,96 tỷ đồng. Con số này vượt xa các cổ phiếu còn lại trong danh sách mua ròng trên HOSE.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại đồng hành với diễn biến tích cực của thị giá FRT. Cổ phiếu tăng 5.000 đồng, tương đương 3,55%, lên 146.000 đồng/cổ phiếu, trái ngược với xu hướng giảm của thị trường chung. Đây cũng là một trong những điểm sáng nổi bật trong bối cảnh lực cầu trên thị trường chưa có sự cải thiện rõ rệt. Khối ngoại trở lại mua ròng khi trong phiên cuối tuần trước, FRT bị khối ngoại bán ròng hơn 63 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại đã đảo chiều mạnh tại cổ phiếu bán lẻ ngay trong phiên đầu tuần.

Bên cạnh FRT, MBB tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 55,16 tỷ đồng, dù thị giá giảm nhẹ 0,76%. BVH được mua ròng 38,72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 26,35 tỷ đồng và SSI với 24,76 tỷ đồng.

Một số mã khác cũng ghi nhận lực mua ròng như VPL với 18,93 tỷ đồng, HVN 14,84 tỷ đồng và GMD 7,69 tỷ đồng. Trong đó, SSI tăng 1,8%, TCB tăng 0,15%, còn VPL tăng 1,27%.

Hạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục phân hóa mạnh. Trong khi áp lực bán duy trì tại các cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn, dòng tiền vẫn tìm đến một số mã riêng lẻ, nổi bật là FRT. Tuy nhiên, lực mua mang tính chọn lọc chưa đủ bù đắp quy mô bán ra, trong bối cảnh VN-Index tiếp tục suy yếu và đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.